Traghetto resta senza motori a largo di Genova: rimorchiato in porto dopo una notte alla deriva

Genova. Era partito ieri sera dal porto di Genova il traghetto Wonder della Moby diretto a Olbia, quando a circa 25 miglia dalla costa ligure ha subito un guasto ai motori, rimanendo di fatto senza propulsione.

Il traghetto era partito da Genova alle 21.30. L’allarme è stato lanciato alla capitaneria del capoluogo genovese poco dopo le 23, quando a bordo si è verificato un blackout: dopo alcuni tentativi di riavviare le macchine, la nave, carica di turisti con autovetture al seguito, residenti sardi e mezzi commerciali è di fatto rimasta alla deriva.

Per questo motivo, nel cuore della notte, dato che le operazioni di ripristino dei generatori di bordo si stavano prolungando, la compagnia ha chiamato un rimorchiatore che è partito da Genova per raggiungere il traghetto, agganciarlo e trainarlo fino al porto in sicurezza.

Poco dopo, alle 5.15, l’equipaggio è riuscito a ripristinare i generatori per alimentare elettricamente la nave per riavviare i servizi ed i motori principali. Precauzionalmente la nave è stata fatta rientrare in porto con l’ausilio dei rimorchiatori.

La nave ha fatto il suo ingresso poco dopo le 7 grazie all’intervento coordinato dalla Capitaneria di porto di Genova e alle 9.30 si sono concluse le operazioni di attracco.

“La compagnia, con il supporto dell’ente tecnico, sta effettuando le dovute verifiche al fine di far ripartire l’unità quanto prima – si legge in una nota -. La compagnia informa altresì che tutti i passeggeri sono stati informati ed assistiti e non si sono verificate criticità a bordo”.

Immagine archivio World of Ship