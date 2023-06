Tragedia in Fontanabuona, motociclista muore dopo uno schianto con una corriera Amt

Moconesi. Tragedia a Pezzonasca di Moconesi lungo la provinciale 225.

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 25 giugno, un moticiclista è morto dopo essersi schiantato contro una corriera Amt.

Sul posto la Croce Rossa di Gattorna, l’automedica Tango 1 del 118, la polizia di Stato e i carabinieri. Purtroppo, per il motociclista, un uomo di 50 anni, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.

Al momento la strada statale 225 “Della Fontanabuona”, come comunicato da Anas, è chiusa al traffico. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.