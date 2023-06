Tour Conosci Genova, tornano le visite guidate di Federagit nel cuore della città

Genova. Anche in occasione dell’estate 2023, le guide turistiche di Federagit Confesercenti propongono, per il terzo anno consecutivo, il tour “Conosci Genova” alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse del centro storico e della città moderna.

Le visite, della durata di un paio d’ore, si svolgeranno al venerdì e al sabato alle ore 16, con punto di ritrovo presso l’ufficio informazioni turistiche del Porto Antico.

«Le visite sono interamente a cura di Federagit che, anche quest’anno, ha deciso di mettere le competenze delle proprie guide professioniste al servizio della città, raddoppiando l’impegno settimanale con l’appuntamento del venerdì in aggiunta a quello, classico, del sabato – spiega la coordinatrice regionale, Antonella Cama -. Abbiamo dato il via ai tour in occasione del ponte del 2 giugno riscontrando già un’ottima risposta da parte del pubblico, e confidiamo di proseguire senz’altro fino alla fine di luglio, con la possibilità di andare avanti anche ad agosto».

Il costo è di 15 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 12 anni. Prenotazioni entro le ore 12,30 del giorno della visita, tramite WhatsApp o Sms ai numeri 349-8091682 o 347-8551556, oppure via mail a federagit@confesercenti-ge.it.