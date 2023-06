Torna “Open”, studi di architettura aperti in tutta Italia: ecco quelli che aderiranno a Genova

Genova. Torna “Open! Studi Aperti”, la più importante manifestazione di architettura diffusa, organizzata in tutta Italia dal Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. L’edizione 2023 di Open si svolgerà in tutta Italia il 23 e 24 giugno 2023: giornata simbolica della ricorrenza del centenario della fondazione degli Ordini degli architetti e degli ingegneri per ribadire il fatto che apparteniamo a una professione istituzionalmente ordinata.

Obiettivo di “Open!” è diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori, per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini, in quanto fondamentale per la loro qualità della vita. Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi e di stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività.

Di seguito l’elenco degli studi di Genova aderenti all’iniziativa con l’orario di apertura al pubblico e il titolo delle singole iniziative:

archh associati – via San Luca 12/3, 16124 – Genova

Venerdì 23 giugno ore 10 – 19: Processo creativo della stampa 3D. Dal prototipo alla produzione di oggetti in scala 1:1

via San Luca 12/3, 16124 – Genova Venerdì 23 giugno ore 10 – 19: Processo creativo della stampa 3D. Dal prototipo alla produzione di oggetti in scala 1:1 Axè Studio-Architettura Sostenibile Energia – Via Bartolomeo Bosco 15/9 – Genova

Venerdì 23 giugno ore 16-18: “Prossimità” – strategie di pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana connesse al trasporto

– Via Bartolomeo Bosco 15/9 – Genova Venerdì 23 giugno ore 16-18: “Prossimità” – strategie di pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana connesse al trasporto DODI Moss – Piazza di San Marcellino 6 interno 5B – Genova

Venerdì 23 giugno – ore 10 – 21: Openstudio

Piazza di San Marcellino 6 interno 5B – Genova Venerdì 23 giugno – ore 10 – 21: Openstudio Frigerio Design Group – Via Goito 6 – Genova

Venerdì 23 giugno ore 14-19: FERRERO TECHNICAL CENTER – The Movie

– Via Goito 6 – Genova Venerdì 23 giugno ore 14-19: FERRERO TECHNICAL CENTER – The Movie Go-Up Architects – Viale Sauli 4/5 – Genova

Venerdì 23 giugno ore 17-20: Splash

– Viale Sauli 4/5 – Genova Venerdì 23 giugno ore 17-20: Splash Interior5 – Via Antonio Cecchi 46R – Genova

Venerdì 23 giugno ore 10-20: Lavorare in squadra per un progetto completo di Interior Design

– Via Antonio Cecchi 46R – Genova Venerdì 23 giugno ore 10-20: Lavorare in squadra per un progetto completo di Interior Design LOSPAZIO – Via Dei Giustiniani 33-35 R – Genova

Venerdì 23 giugno ore 10-19: Citofonare LOSPAZIO

– Via Dei Giustiniani 33-35 R – Genova Venerdì 23 giugno ore 10-19: Citofonare LOSPAZIO Ministudio Architetti – via di Sottoripa 1a / 32-33 – Genova

Venerdì23 giugno ore 16-19: Quello brutto | Quando un singolo edificio diventa il punching ball di un’intera città

– via di Sottoripa 1a / 32-33 – Genova Venerdì23 giugno ore 16-19: Quello brutto | Quando un singolo edificio diventa il punching ball di un’intera città SAB – Architecture – P.zza Campetto 7/10, Genova

Venerdì 23 giugno ore 11-22: Architettura Sostenibile

– P.zza Campetto 7/10, Genova Venerdì 23 giugno ore 11-22: Architettura Sostenibile Studio RIV54Architettura – Via Rivarola 54/8 Chiavari

Venerdì 23 giugno ore 17-19: Rilievo, Restauro, Riuso, Rinnovo, Riqualificazione

Alla pagina http://studiaperti.com/category/genova sono indicati, nel dettaglio, gli eventi organizzati da ciascuno di essi.