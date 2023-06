Torna il Festival organistico “Armonie sacre”: 18 concerti dal 17 luglio al 26 agosto

Genova. Il Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria” compie 25 anni. Nato a Rapallo nel 1999 per iniziativa dell’Associazione Culturale Rapallo Musica ETS, è stato ideato da Fabio Macera, che ne è tuttora il direttore artistico insieme a Filippo Torre, per valorizzare lo straordinario patrimonio organario della Liguria con l’esecuzione di grandi concertisti italiani e internazionali che di anno in anno ne hanno fatto riascoltare la voce nelle chiese e negli oratori dove sono custoditi, luoghi d’arte e spiritualità.

La XXV edizione comprende 18 concerti in programma dal 17 luglio al 26 agosto 2023 in 12 località che coprono tutto l’arco della Liguria, da Luni a Ventimiglia passando per Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Santa Margherita, Lavagna, Laigueglia, Recco, Sanremo, Arenzano e Cervo.

«Il Festival Organistico Internazionale torna ad arricchire il già fitto panorama di appuntamenti culturali e musicali della Liguria – spiega il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – Un appuntamento ormai classico, di grande fascino e richiamo che vede protagonista non solo Rapallo, ma diverse location in tutta la nostra regione, da Ponente a Levante. Un evento che nel corso degli anni è stato capace di diventare sempre più un riferimento a livello nazionale e internazionale e di attrarre appassionati: questo grazie a una proposta classica ma aperta al contemporaneo, con grandi nomi del panorama musicale. Una perla culturale di cui siamo particolarmente orgogliosi».

Un compleanno così importante sarà festeggiato da un programma speciale e ricco di novità. Tre serate saranno dedicate alla creatività contemporanea e al rinnovamento dei linguaggi performativi, sempre più interdisciplinari.

La prima da segnalare è il concerto “Cattedrali” del 12 agosto a Rapallo in cui la voce di Antonella Ruggiero gareggia in un intreccio virtuosistico con l’organo della basilica rapallese suonato da Fausto Caporali.

Ma già l’apertura del Festival offre una proposta artistica degna di nota: il 17 luglio a Cervo, in collaborazione con il 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, va in scena lo spettacolo “Spiritual Music, parole e musica per lo spirito: Paradiso”, che coniuga una performance organistica con una progettazione illuminotecnica avanzata.

Grazie all’utilizzo del lighting design, gli artisti, gli strumenti e i luoghi stessi che ospitano l’esecuzione diventano parte essenziale dello spettacolo: il linguaggio delle luci si fonde con quello musicale dando vita a una contaminazione tra diverse forme artistiche.

A Laigueglia il 31 luglio avrà luogo la prima esecuzione assoluta di “Isacco”, un progetto del Gruppo Croma di Pesaro che unisce recitazione, musica e paintheatre (pittura dal vivo): grazie al potere evocativo della musica e della parola declamata, unitamente alla “tela che prende vita”, le tre forme d’arte si fondono in un’armonia che garantisce alla performance un’unitarietà originale.

I diciotto appuntamenti che interesseranno dodici località delle quattro province liguri presenteranno come di consueto concertisti di fama internazionale, esponenti di alcune delle principali scuole organistiche europee, come lo spagnolo Bartomeu Manresa, il tedesco Michael Utz, lo svizzero Guy Bovet, il francese Thomas Ospital, l’austriaco Manfred Novak. La scuola italiana è rappresentata tra gli altri da Loris Gai, Gabriele Catalucci, Lidia Cremona, Luciano Zecca e Giovannimaria Perrucci.

Com’è consuetudine del Festival, grande spazio viene dato agli artisti emergenti per i quali il calendario prevede da quest’anno una sezione apposita denominata Spazio Giovani.

Data la particolare ricorrenza, non poteva mancare nel calendario della manifestazione l’Ensemble Rapallo Musica, che si esibirà a Rapallo insieme al Coro Polifonico “San Biagio” di Montorso Vicentino in un grande concerto celebrativo per coro, organo e orchestra.

Fabio Macera siederà alla consolle dell’organo “Marin” della Basilica dei SS. Gervasio e Protasio, mentre Francesco Grigolo e Filippo Torre si alterneranno alla direzione dell’orchestra. Fabio Macera si esibirà anche insieme ai Solisti della Cappella Musicale Pontificia Sistina nell’attesissimo concerto programmato presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Chiavari.

La città di Rapallo sarà ancora una volta protagonista indiscussa della programmazione del Festival Organistico Internazionale: per la qualità delle proposte artistiche, i suoi cinque appuntamenti si collocano a pieno titolo tra le iniziative di maggior prestigio dell’estate musicale rapallese.

Organizzatori

Il 25° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria” è prodotto dall’Associazione “Rapallo Musica” ETS con il fondamentale sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria, del Ministero della Cultura, dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, al fianco dell’associazione sin dalla prima edizione della manifestazione, e di tutte le Amministrazioni Comunali delle città dove si tengono i concerti.

Partner Istituzionale: Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova. Si ringraziano per la loro consueta collaborazione, le Curie Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor, in particolare il Main Sponsor Latte Tigullio e tutti i Partner.

La manifestazione si avvale del patrocinio di Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Centro Culturale Italo-Austriaco, Rai Liguria. Ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.