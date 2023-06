Torna il cinema all’aperto in Villa Giuseppina a San Teodoro

Genova. Inizia giovedì 22 giugno 2023 con il capolavoro restaurato di Pedro Almodovar “Donne

sull’orlo di una crisi di nervi” la terza edizione di Cinema in Villa, l’arena all’aperto di Villa

Giuseppina in via Bologna, 21 a San Teodoro.

Organizzata dal Club Amici del Cinema e ACEC-SAS Liguria con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest, la manifestazione si articolerà in quarantacinque serate con film, cortometraggi, incontri e concerti fino a domenica 27 agosto. Quest’anno grazie a Cinema Revolution, l’iniziativa del Ministero della Cultura, a Villa Giuseppina l’ingresso per i film italiani ed europei costa solo 3.50 €.

Tra le prime proposte spicca “Almodovar – La forma del desiderio”, rassegna dedicata a cinque opere del grande regista spagnolo, tutte in versione restaurata: oltre a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, anche “Che ho fatto io per meritare tutto questo?” (giovedì 6 luglio), “La legge del desiderio” (giovedì 13 luglio), “Tacchi a spillo” (giovedì 20 luglio) e “L’indiscreto fascino del peccato – Directo’rs Cut” (giovedì 27 luglio). Tali proiezioni saranno anticipate da un aperitivo, ore 20.30, a base di sangria e tapas.

Dedicate ad altri cult-movie le due serate realizzate con Cineversity: il leggendario film comico

con John Beluschi “Animal House” (venerdì 23 giugno) e la celebre commedia dei fratelli

Coen “Il grande Lebowski” (venerdì 14 luglio).

Ampio spazio anche alle novità cinematografiche dell’estate, come la prima visione per Genova de “La versione di Anita” (venerdì 28 luglio), documentario su Anita Garibaldi che sarà presentato dal regista Luca Criscenti in una serata realizzata in collaborazione con il Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano di Genova e il film di formazione dell’esordiente Emilia Mazzacurati “Billy”, che sarà proposto giovedì 3 agosto alla presenza dell’attrice Carla Signoris e replicato il giorno seguente. Tra le uscite più recenti non mancheranno l’attesissimo “Barbie” diretto dalla regista indie Greta Gerwig (sabato 11 e domenica 12 agosto), il cinecomic “The Flash” (lunedì 14 e martedì 15 agosto) e la commedia sulla disabilità di Bobby Farrelly “Campioni” (sabato 15 e domenica 16 luglio).

Da segnalare anche tre eventi a ingresso gratuito: lunedì 3 luglio lo speciale cortometraggi preceduto dalla presentazione del libro “Due o tre cose che so di loro. Infanzie al cinema” di Roberto Lazzerini (edizione Sala Pegasus di Spoleto), venerdì 7 luglio con il film tedesco sui giovani e i social media “Schwimmen” in collaborazione con il Goethe Institute-Genua, lunedì 17 luglio con il concerto del Coro Daneo dedicato a Don Milani, nel centenario della nascita.

Ampio spazio anche ai grandi successi del cinema italiano della stagione con la proiezione della delicata commedia romantica sulla terza età “Astolfo” (sabato 8 e domenica 9 luglio) di Gianni Di Gregorio proposto in collaborazione con UniAuser San Teodoro, dell’omaggio a Pirandello “La stranezza” presentato sabato 29 luglio da Mimmo Minniti di ART – Associazione Ricerca Teatrale e riproposto anche domenica 30 e la produzione italo-belga trionfatrice agli scorsi David di Donatello “Le otto montagne” (sabato 26 e domenica 27 agosto), programmato in collaborazione con il CAI Ligure – Sezione Sampierdarena. Tra gli italiani anche l’utima fatica di Nanni Moretti “Il sol dell’avvenire” (sabato 1 e domenica 2 luglio) e il teso noir con Pierfrancesco Favino “L’ultima notte di Amore” (sabato 19 e domenica 20 agosto).

Non mancheranno anche i film per ragazzi con il campione d’incassi “Super Mario Bros – Il film” (sabato 24 e domenica 25 giugno), l’animazione ucraina “Mavka e la foresta incantata” (giovedì 29 giugno), il documentario naturalistico “La pantera delle nevi” (venerdì 30 giugno) e il cinecomic animato “Spider-Man – Across the Spiderverse” (venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio).

Infine, vi sarà, in continuità con le scorse edizioni, una piccola rassegna sul meglio del cinema francese della stagione con quattro commedie d’oltralpe quali “Mon crime – La colpevole sono

io” (sabato 5 e domenica 6 agosto) del prolifico Francois Ozon, il “culinario” “Sì Chef! – La

brigade” (giovedì 10 e venerdì 11 agosto), il favolistico “La signora Harris va a Parigi” (giovedì

17 e venerdì 18 agosto) e il provocatorio “L’innamorato, l’arabo e la passegiatrice” (giovedì 24 e

venerdì 25 agosto) di Alain Guiraudie.

Le proiezioni inizieranno dalle 21.15 in funzione della luce ambientale. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.