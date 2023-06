The Ocean Race, l’incontro ravvicinato con le orche: “È stato un momento terribile”

Genova. Non capita tutti i giorni di incontrare da vicino un’orca. Può capitare, ad esempio, a un equipaggio di The Ocean Race, la regata mondiale che la prossima settimana arriverà a Genova.

Due delle barche VO65, la versione “sprint” della competizione, hanno avuto un “incontro ravvicinato” a ovest di Gibilterra, giovedì pomeriggio.

Team JAJO e Mirpuri Trifork Racing hanno entrambi segnalato di essere stati avvicinati dalle orche intorno alle 14.50. I team hanno poi contattato il Race Control per confermare che non ci sono stati feriti né danni alle barche, nonostante le orche si siano spinte o, in almeno un caso, abbiano urtato la barca e abbiano colpito o morso i timoni.

“Venti minuti fa siamo stati colpiti da alcune orche”, ha detto lo skipper del Team JAJO Jelmer van Beek dopo l’incidente. “Tre orche sono venute dritte verso di noi e hanno iniziato a colpire i timoni. È stato impressionante vedere le orche, animali bellissimi, ma anche un momento pericoloso per noi del team. Abbiamo ammainato le vele e rallentato l’imbarcazione il più rapidamente possibile e per fortuna dopo qualche attacco sono andate via… È stato un momento terribile”.

L’area intorno a Gibilterra sta diventando famosa per quelli che alcuni chiamano “attacchi delle orche” alle imbarcazioni, in cui un individuo o un branco di orche colpiscono ripetutamente lo scafo o i timoni di una barca. In alcuni casi, le imbarcazioni sono state danneggiate in modo significativo, almeno tre fino al punto di affondare.

Gli scienziati stanno ancora cercando di capire questo comportamento inusuale. Fortunatamente per le barche di The Ocean Race, gli incontri con le orche sono stati brevi e relativamente innocui, anche se senza dubbio spaventosi.