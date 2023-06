The Ocean Race, l’assessore Corso incontra la delegazione brasiliana di Itajaí a Tursi

Genova. Un incontro per rafforzare il legame iniziato nella tappa di aprile di The Ocean Race e per avviare future sinergie e collaborazioni tra Genova e Itajaí. Questo l’obiettivo della visita che si è svolta oggi a Palazzo Tursi di una delegazione di stakeholders della città brasiliana, primo porto dello Stato di Santa Caterina e secondo del Paese, ricevuta dall’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso. “Le nostre due città – spiega l’assessore Francesca Corso – hanno importanti punti di contatto a partire dalla vocazione marittima, turistica e portuale, che possono essere sviluppati attraverso sinergie e cooperazione tra le imprese del territorio.

Ad aprile, nel corso della promozione di Genova nelle tappe di The Ocean Race, Itajaì ha organizzato incontri con rappresentanti del mondo economico, culturale, turistico ed istituzionale della città che hanno avuto un ottimo riscontro. Lo Stato di Santa Caterina è tra i più ricchi e in crescita del Brasile, con una popolazione in gran parte di origine italiana. Itajaí ospita un boat show con grandi prospettive di crescita: nautica, settore crocieristico e logistica sono temi che abbiamo affrontato oggi e che potranno portare interessanti margini di sviluppo futuro, con ricadute economiche per le nostre imprese”.

In questi giorni, nell’ambito di The Ocean Race Genova The Grand Finale, la delegazione brasiliana partecipa all’evento B2B organizzato da ICE, Camera di Commercio e Comune di Genova. Della delegazione fanno parte: Thiago Morastoni Secretàrio de Desenvolvimento Economico e Secretàrio de Turismo e Eventos de Itajaì; Darlan Martins Diretor executivo Secretaria de Turismo e Eventos; Marco Canassa Deputy Director of International Issues per la Business Association of Itajaí