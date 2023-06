The Ocean Race, il 27 giugno a Genova anche il ministro Musumeci e il segretario di stato Vaticano Parolin

Genova. Ci saranno anche il ministro della Protezione civile e le politiche del mare Sebastiano Musumeci e il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, il 27 giugno a Genova, per il convegno “The Ocean Race Summit”, un evento di altissimo livello nell’ambito del Grand Finale della regata e dedicato alla battaglia per la difesa dell’ambiente marino.

Tra i relatori nei tre panel previsti ci saranno anche il numero 1 di Ocean Race Richard Brisius, la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, il sindaco di Genova Marco Bucci e poi Francesca Clapcich, velista del team 11th Hour Racing, la medaglia d’oro di vela Lily Xu Lijia, il biologo marino Antonio di Natale e tanti altri ospiti di rilievo.

Intanto all’Aia (Den Haag) si è svolto il passaggio della bandiera tra il primo cittadino della città olandese Jan van Zanen e Marco Bucci, sindaco di Genova. Van Zanen ha firmato l’adesione ai principi della prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà scritta proprio a Genova, al termine dell’Ocean Summit del prossimo 27 giugno.

“E’ un momento importante – sottolinea Marco Bucci – che suggella l’impegno dell’Aia e di Genova nella sfida per la protezione degli oceani. Vorremmo che tutti facessero qualcosa per il rispetto degli oceani che fanno parte della nostra vita. Oggi ribadiamo il nostro impegno affinché tutti rispettino l’oceano in futuro”.

“E’ davvero un onore per me essere qui al fianco del sindaco Bucci – conferma Jan van Zanen – a firmare questi principi a cui aderiamo con convinzione. Spero saremo di ispirazioni per numerosi altri paesi. Sono molto orgoglioso di ospitare per la terza volta The Ocean Race. Per noi è stata una scommessa vinta e sono sicuro sarà un volano prezioso anche per Genova e per la sua promozione nel mondo”.