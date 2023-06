The Ocean Race, i velisti della barca italo-austriaca sul palco per raccontare la loro impresa

Genova. Grande Festa per Team Genova sul palco dell’Ocean Live Park. I velisti della barca italo-austriaca sono saliti sul palco per raccontare la loro impresa. Terzo posto in classifica nella The Ocean Race Sprint Cup e brindisi finale nel padiglione di Iren, sponsor della barca e dell’intero Grand Finale.

“Siamo felici di quello che siamo riusciti a fare”, sorride Gerwin Jansen, skipper olandese. “E’ stata una sfida affascinante e siamo orgogliosi di averla fatta con la bandiera di Genova che è ormai la nostra città di adozione. Il nostro home-port”.

I sorrisi e le storie raccontate da Cecilia Zorzi, Claudia Rossi e Andrea Pendibene. Gli inizi dell’avventura svelati dall’austriaco Oliver Kobale. Le emozioni di Jolbert van Dijk (olandese), Michael Seifarth (tedesco), Raphael Hussl (austriaco), Deborah Blair (britannica) e Michiel Goegebeur (belga). Curioso anche il punto di vista di Stefan Leitner, l’onboard reporter austriaco che ha documentato con foto e video tutto il viaggio di Team Genova.

“Ho un tera di video e foto… Ci metterò molto tempo a mettere in ordine ma sarà bello rivivere questa avventura”.

Campioni sul palco anche nel nome di Genova Capitale europea dello Sport 2024. A ricevere l’importante riconoscimento sono stati oltre cento atleti in rappresentanza di decine di società sportive del territorio e di tantissime discipline sportive: calcio, bocce, petanque, crossfit, marcia, canottaggio, triathlon e para rowing, hockey su prato, jujitsu, motociclismo, nuoto, pallacanestro, pesca sportiva, pugilato, scherma, sport equestri e invernali, rugby, tennis, tennis tavolo, biliardo, vela.

Chiusura in bellezza con i canottieri genovesi scesi in acqua lo scorso 4 giugno a Venezia per la 68esima edizione della Regata delle Repubbliche Marinare che ha visto il trionfo della squadra maschile del Galeone Bianco. Anche l’equipaggio femminile è stato premiato con una targa speciale.

A premiare gli atleti sono stati gli assessori allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi e della Regione Liguria Simona Ferro, oltre al vicepresidente vicario del CONI Liguria Andrea Fossati.

Liguria Wow. Pomeriggio di festa per 75 bambini dei centri estivi che si sono cimentati con il gioco dell’olio Riviera Ligure: un percorso appositamente studiato per i più piccoli, per insegnare, da subito, il valore e il sapore di uno dei preziosi prodotti del nostro territorio.

All’Innovation Village si è svolto invece un incontro su Nova, la piattaforma digitale nata a inizio anno con l’obiettivo di rendere fruibili, da un unico hub, servizi, spazi, strumenti, finanziamenti, informazioni e opportunità per sostenere lo sviluppo imprenditoriale, costruire occasioni di networking e favorire il match tra imprese e con le imprese.

Un vero e proprio “marketplace” di Genova e Liguria dove poter fruire dei servizi utili alla creazione e allo sviluppo d’impresa e valorizzare le eccellenze imprenditoriali innovative.

Le potenzialità di Nova sono state illustrate anche alle 9 soluzioni innovative presenti all’Innovation Village, in un’ottica di sviluppo di nuove sinergie. Nel pomeriggio, spazio a EcoeFISHent, progetto dedicato all’economia circolare nel settore della pesca, ideato per conciliare sviluppo industriale, crescita socio-economica e tutela dell’ambiente marino.

Destinatario di un finanziamento europeo di 15,1 milioni di Euro, è coordinato da FILSE SpA e tra i suoi 34 partner annovera enti di ricerca ed imprese appartenenti a vari settori industriali provenienti da 7 Paesi (Italia, Spagna, Israele, Norvegia, Francia, Bulgaria, Kenya).

L’obiettivo di EcoeFISHent è la creazione di un cluster territoriale fra Liguria, Piemonte e Lombardia, finalizzato allo sviluppo di filiere innovative del settore ittico, basate su principi di economia circolare e di valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria.

All’Ocean Live Park irromperà anche l’intelligenza artificiale grazie alla quale potrà rivivere Cristoforo Colombo. Appuntamento Venerdì 30 giugno, alle 13,30 sul palco centrale con l’evento ideato e realizzato dall’onorevole Susy De Martini senior consultant Relazioni Internazionali del Comune di Genova e da Francesco Rulli, Ad di Querl.

Il progetto verrà presentato nell’ambito dei grandi eventi organizzati per The Ocean Race Genova The Grand Finale. In un contesto fatto di mare, barche, vento, sport e coraggio, Cristoforo Colombo, uno dei più importanti navigatori italiani, che ha preso parte al processo di esplorazione delle grandi scoperte geografiche a cavallo tra il XV e il XVI secolo, si confronterà con il suo “pubblico moderno”, che potrà porgergli domande e scoprire, ad esempio, come sarebbe stata la sua traversata se avesse usato una barca di Ocean Race, o che tipo di navigazione ha dovuto affrontare in quei giorni, o di cosa ha avuto paura. L’esploratore risponderà, magari, citando i re di Spagna Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, e potrà chiarire altri “storici dubbi” e curiosità.

All’evento parteciperà il Sindaco di Genova Marco Bucci, Giuseppe Franceschelli, coordinatore Ambasciatori di Genova nel mondo, Enrico Granara, consigliere per le relazioni internazionali del sindaco, Robert Allegrini, presidente NIAF, l’onorevole Monica Baldi, vice presidente FMA, la professoressa Gabriella Airaldi, storica dell’Università di Genova oltre ovviamente a Susy De Martini e Francesco Rulli.

Per il Grand Finale dell’Ocean Race apriranno anche i Palazzi dei Rolli di Strada Nuova, cuore pulsante del patrimonio culturale cittadino con i suoi straordinari musei, e quelli del centro storico intorno a piazza Banchi. Sabato 1 e domenica 2 luglio gli antichi palazzi nobiliari saranno visitabili gratuitamente dalle ore 18 alle 22.

Sarà proprio il mare, da dove giungevano e partivano le merci destinate ai traffici mercantili e finanziari delle famiglie patrizie, il protagonista delle visite guidate condotte dai divulgatori scientifici.

Grazie alla sinergia con la Diocesi genovese, sarà possibile aprire anche alcune delle chiese più importanti della città, dalla Cattedrale di San Lorenzo al complesso di Santa Maria di Castello, dalla chiesa romanica di San Donato all’oratorio barocco di San Giacomo alla Marina.In concomitanza con le aperture dei Palazzi dei Rolli e delle chiese, nel cortile di Palazzo Tursi andranno in scena uno spettacolo teatrale curato da Igor Chierici e una performance del Coro Amwaj.