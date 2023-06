The Ocean Race, Giovanni Malagò in visita all’Ocean Live Park

Genova. Il presidente del Coni Giovanni Malagò è arrivato all’Ocean Live Park di Genova e, insieme all’assessore allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi e al presidente della Federazione italiana Vela Francesco Ettorre ha visitato il Fiv Experience Village e l’area dedicata a Genova 2024 Capitale dello Sport.

«Portare qui The Ocean Race – The Grand Finale è un’altra grande scommessa vinta – sottolinea Malagò -. Per Ocean Race le varie istituzioni hanno giocato insieme, compatte e oggi siamo qui per onorare l’organizzazione. Non è stato facile. E’ successo di tutto, dal Covid alla guerra. Oggi però sento e vedo che Genova è il centro del mondo e dell’attenzione nello sport e soprattutto della vela. Stamattina, parlando con altri colleghi dello sport, dicendo di andare a Genova tutti mi hanno chiesto se fosse per Ocean Race. Sono venuto anche per vedere la sede della Fiv e sono felice anche di essere stato inserito nel board del Premio Paganini. Abbiamo unito tutto, sport, cultura e storia. Penso che Genova oggi sia un riferimento prezioso sul tema della sostenibilità. La vela rispetto ad altri ha la sostenibilità e il rispetto ambientale nel dna. Genova è una di quelle città che sta vivendo un periodo di entusiasmo anche per questi eventi e l’amministrazione ha fatto molto bene ed è un dato di fatto. Dall’Ocean Race a Genova 2024 qui lo sport è davvero un fatto re di crescita e di straordinaria visibilità».

«La presenza del presidente Malagò impreziosisce ancora di più questo Ocean Live Park – ha detto l’assessore allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo Alessandra Bianchi – e conferma quanto sia importante questo evento e tutto il lavoro che Genova sta svolgendo dal punto di vista sportivo in vista di un anno importante come il 2024 in cui saremo Capitale Europea dello Sport. Ci sono tantissime iniziative e tantissime discipline che si possono scoprire nell’area dedicata a Genova 2024, un’anteprima di quello che sarà il nostro anno speciale. Chiunque acceda al villaggio può sperimentare e provare le diverse discipline con un ricco calendario».