The Ocean Race, dopo l’inaugurazione del “village” sale l’attesa per le prime barche

Genova. Dalla tarda mattinata inizieranno a fare la loro comparsa le imbarcazioni della classe sprint VO65, mentre gli scafi che hanno compiuto il giro del mondo non si vedranno prima di domani sera. Sale l’attesa per l’arrivo delle barche a vela della The Ocean Race. Si entra nel vivo non solo con la competizione, al village inaugurato ieri a Genova, per il Grand Finale, ma anche con gli appuntamenti istituzionali e gli eventi di cultura e spettacolo.

“Al vento non si comanda, in mare comanda lui – le parole del sindaco di Genova Marco Bucci a chi gli ha fatto notare il ritardo imprevisto nell’arrivo delle barche – ci troviamo davanti alla regata più lunga e sfidante al mondo che per la prima volta approda in Italia – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci -. Una grande impresa, quest’anno non priva di imprevisti, che ha reso la rotta ancor più impegnativa. Dal giorno della partenza la nostra città si è schierata a fianco del Team Genova e di tutti gli equipaggi: oggi siamo orgogliosi di accoglierli con una grande festa che coinvolgerà tutti, non solo gli appassionati di vela. Abbiamo portato Genova in ogni tappa di The Ocean Race, per condividere le nostre eccellenze, la nostra storia: con il nostro Pavillon abbiamo raggiunto oltre 1milione e 500mila persone”.

“L’Ocean Live Park, che abbiamo inaugurato, rappresenta il punto di arrivo di un percorso che questa amministrazione ha fortemente voluto per la nostra città, in una fase di profonda crescita e innovazione. È il primo grande evento nel Waterfront di Levante, ambizioso progetto che restituisce alla città un affaccio sul mare completamente rinnovato. Siamo felici di ospitare qui The Ocean Race, evento così prestigioso per una città di mare e a vocazione velica come la nostra”.

“Siamo lieti di accogliere questa regata unica, che sta portando la città e la Liguria al centro dell’attenzione degli appassionati di vela di tutto il mondo – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – The Ocean Race e le iniziative collegate, a cominciare dall’Ocean Live Park, sono anche delle belle opportunità per turisti e cittadini, che in questi giorni potranno divertirsi e godersi momenti di svago a tema mare e sport, ma che potranno anche riflettere su temi fondamentali come la salvaguardia degli oceani, la sostenibilità e il rispetto della natura. L’invito a visitatori e cittadini è anche quello di visitare lo stand della Liguria WOW, il ‘salone delle eccellenze’ dedicato all’artigianalità, all’enogastronomia e al bello della nostra regione. Il tutto in una location, quella del Ocean Live Park, che richiama un altro grande evento ligure, il Salone Nautico, pronto in autunno a ‘sbarcare’ nel nuovo Waterfront di Levante pensato da Renzo Piano: uno dei tanti segni di come Genova e la Liguria siano avviate su una strada di innovazione, cambiamento e fiducia nel futuro”.

“L’impegno è massimo sia nella parte sportiva che in quella comunicativa e di sostenibilità – racconta Richard Brisius, presidente di The Ocean Race, che si è collegato a sorpresa con la barca Team Genova interloquendo con la velista azzurra Cecilia Zorzi -. La sostenibilità è un punto centrale di tutto il progetto e il Genova Process è un percorso davvero straordinario che ci porterà alla bozza di Dichiarazione dei Diritti degli Oceani da presentare alle Nazioni Unite. Genova è il cuore di questa regata intorno al mondo e lì finalmente festeggiamo 50 anni con una straordinaria regata delle Legeds”.

«Sostenibilità, ambiente, coraggio, condivisione, parità, rispetto, le parole d’ordine di questo straordinario evento che siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro mare italiano, in un percorso che vede l’epilogo di questi due anni con le celebrazioni, nel 2024, di Genova capitale europea dello sport», ha poi aggiunto Evelina Christillin, Presidente dello Steering Committee di Genova The Grand Finale. «È importante che il nostro Paese diventi sempre più la sede di eventi internazionali – ha affermato Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni – perché abbiamo dimostrato di saperli organizzare al massimo, sono eventi che esportano un Made in Italy vincente e di questo il nostro Paese ha bisogno e sono eventi che sottolineano come sia importante portare in Italia capitali, turisti e interessi che vengono dall’estero. Da genovese mi riempie di orgoglio vedere una manifestazione di questo calibro internazionale nella mia città e posso dire per esperienza che eventi come questo hanno una ricaduta sul territorio di valore incalcolabile e sarebbe miope fermarsi al solo conto dei costi».

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ocean Live Park Waterfront di Levante

Media Center presso Padiglione Jean Nouvel (Mezzanino Piano 1)

Ore 10.45 Convegno “Eyes on Plastic” (Sala VO65 – Mezzanino Padiglione Jean Nouvel)

Presenti: Sonia Sandei, Stephan Raimund, Antonio Novellino, Marco Bucci, Davide Coppola.

Ore 11.00 Meet&Greet Luca Rosetti & Alessandro Torresani “MiniTransat2023” presso FIVillage (Padiglione Jean Nouvel)

Presenti: Francesco Ettorre, Maurizio Buscemi, Alessandra Bianchi.

Ore 12.00 Premiazione Regata dei Municipi 999 (Palco Centrale – Tensostruttura)

Presenti: Lorenza Rosso, Giovanni Massone.

Ore 13.45 Conferenza Stampa Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” (Media Center Mezzanino Padiglione Jean Nouvel)

Presenti: Edoardo Rixi, Marco Campomenosi, Marco Bucci, Kestutis Sadauskas, Luca Dal Fabbro.

Video saluti: Roberta Metsola, Antonio Tajani.

Ore 14.30 Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” (Diretta https://youtube.com/live/ZHAw87twaD8)

Ore 16.30 Giovanni Malagò visita le aree sportive dell’Ocean Live Park (Fiv Village + Genova 2024)

Presenti: Francesco Ettorre, Antonio Micillo, Alessandra Bianchi, Simona Ferro

Ore 17.30 Incontro stampa con le Legends (Media Center – Padiglione Jean Nouvel)