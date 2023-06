The Ocean Race, 145 incontri B2B fra imprese dello sport per il Grand Finale

Genova. Venerdì 30 giugno, dalle 14 alle 18, nell’Ocean Race Village di Genova, nella zona fieristica, 75 imprese di tutto il mondo attive nel settore dello Sport e negli ambiti collegati (economia del mare, digitale, scienze della vita, salute/benessere ed alimentazione) parteciperanno al grande B2B internazionale “Ocean Race, The Grand Finale”.

L’evento è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con il Comune (Blue District e Innovation Village) e la Regione Liguria e con il supporto di ITA.

Dei 75 operatori iscritti, a fronte delle 95 richieste pervenute sulla piattaforma on-line creata appositamente, il 52% è italiano e il 48% estero, rappresentativo dei seguenti Paesi: Brasile, Belgio, Danimarca, USA, Norvegia, Olanda, Rep. Ceca, Portogallo, Francia, Germania, Slovenia, UK, Spagna e Svizzera.

In quattro ore di B2B sono attesi ben 145 incontri bilaterali, della durata di 20 minuti ciascuno, dai quali si confida possano nascere nuove opportunità di business per le nostre imprese.

L’iniziativa nasce dalla rete della Commissione europea “Enterprise Europe Network” di cui Camera di Commercio di Genova e la sua Azienda Speciale WTC Genoa sono membri, che sta promuovendo un’azione pilota a livello europeo per supportare le imprese europee del settore sport. L’iniziativa Sport Itinerary 2023 prevede diversi appuntamenti in diversi Paesi europei e il B2B di Genova intende sfruttare il grande evento internazionale “Ocean Race” per arricchire di presenze estere la sessione di incontri di affari. L’obiettivo è quello di aiutare le imprese locali ad ampliare il proprio mercato, entrando in contatto con potenziali partner internazionali tramite incontri bilaterali d’affari aperti ad imprese, centri di ricerca, poli di innovazione e incubatori.

Per agevolare ulteriormente questi contatti, oggi alle 17.30 l’Ufficio Enterprise Europe Network di Camera di Commercio di Genova organizza – in collaborazione con RINA SpA e con EPSI (Piattaforma europea per l’Innovazione nello Sport) – un breve incontro sui programmi UE di finanziamento delle attività di interesse di Ocean Race (innovazione, sostenibilità, economia del mare) e su come costruire partenariati validi per partecipare ai bandi. L’incontro si tiene presso l’Innovation Village Arena, al piano terra del padiglione Jean Nouvel, e la partecipazione è libera e gratuita