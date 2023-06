Teatro dell’Ortica escluso dai finanziamenti lancia una raccolta fondi: “Per continuare a vivere”

Genova. È iniziata in queste ore la nuova campagna di raccolta fondi per il Teatro dell’Ortica, dopo che, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia dell’esclusione dall’erogazione dei fondi destinati da Regione Liguria a progetti socioculturali legati all’inclusione sociale.

Una notizia che rischia di mettere in serio pericolo progetti che in questi anni hanno consentito a molte persone di lavorare su se stessi e ritrovare il filo della propria esistenza grazie alle attività di rodati laboratori teatrali.

Il Teatro dell’Ortica, pur essendo stato valutato positivamente il progetto, non ha ottenuto risorse a causa dell’esaurimento del finanziamento, non adeguato – nelle dimensioni – alle necessità sempre più rilevanti che arrivano dal territorio e dalla comunità genovese.

“Siamo ancora una volta a chiedervi di sostenerci – inizia la lettera aperta del Teatro dell’Ortica indirizzata a tutti i genovesi – per l’ennesima volta il Teatro Sociale è rimasto senza finanziamenti. Che sia un algoritmo o una commissione a decidere, il risultato è lo stesso, sembra che non ci sia abbastanza innovazione. Eppure il Teatro Sociale dell’Ortica è: “Versi di cura”, l’ultima grande intuizione realizzata da Anna Solaro, un laboratorio teatrale che vede coinvolti pazienti oncologici, familiari, cittadini, medici e operatori sanitari; “Stranità”, quasi 30 anni di lavoro ininterrotto con pazienti psichiatrici, curanti e cittadini; “Oltre il cortile”, laboratorio teatrale con detenuti a Pontedecimo; “Il rumore del silenzio”, laboratorio di teatro sociale con donne che hanno subito abusi e maltrattamenti in collaborazione con il Centro per non subire violenza”.

“Oltre a questi progetti, in questi anni abbiamo portato avanti innumerevoli interventi nelle scuole, con la disabilità, in tantissime situazioni ai margini – prosegue la lettera – un teatro che si muove nei territori più nascosti e nei gruppi più stigmatizzati, che produce beni intangibili che sono fatti di incontro reale, di partecipazione attiva, di reti di sostegno, di costruzione di un senso comune. Eppure sembra che questo teatro sia misconosciuto, sembra che l’idea di promozione sociale, sia individuale che collettiva, che sta dietro a questo lavoro non interessi alle alte sfere della politica e delle imprese”.

“Noi lo faremo comunque, perché certi luoghi vanno sostenuti, protetti, vissuti. E con essi le persone che li abitano. Perché non si possono interrompere prese in carico responsabili che stanno dando frutti e risultati duraturi. Perché non fermarci è una scelta etica. Ma i fondi purtroppo non ci sono. E allora chiediamo alla Comunità tutta di farsi partecipe e portavoce e sostegno. Un sostegno che è fatto di attori e spettatori attivi che comprendono il valore dei nostri interventi, ma anche un sostegno economico. È importante, è necessario”.

Sul sito web del Teatro dell’Ortica si possono trovare tutte le modalità per sostenere i progetti in essere, progetti che in questi anni hanno portato decine di persone a conoscere il teatro e in esso trovare una mano tesa per riconquistare una socialità altrimenti preclusa. Sui canali social del Teatro dell’Ortica continueranno ad essere poste in condivisione le attività presenti, passate e future.