Tamponamento tra autobus Amt e una vettura in corso Gastaldi, quattro feriti

Genova. Tamponamento tra un’autobus Amt e un’autovettura in corso Gastaldi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 3 giugno.

Lo scontro è avvenuto all’altezza della svolta per il San Martino in direzione Levante. Non ci sono stati feriti gravi ma nel tamponamento hanno riportato qualche contusione quattro persone.

Tra i coinvolti, a causa della brusca frenata, anche alcuni passeggeri del mezzo pubblico.

Sul posto oltre all’automedica del 118 e alle pubbliche assistenze (Croce Gialla e Croce Rossa) anche la polizia locale, chiamata anche per regolare il traffico.