Sul molo, in spiaggia e in mare: il 10 e 11 giugno a Bogliasco torna il Posidonia Green Festival

Bogliasco. Anche quest’anno sarà il Comune di Bogliasco (GE) a ospitare il 10 e 11 giugno il Posidonia Green Festival, l’evento aperto a tutti e dedicato ai temi del mare declinati sotto ogni punto di vista.

Un eco-festival unico nel suo genere che permette a tutti, grandi e piccini, appassionati e semplici curiosi, di avvicinarsi a questo mondo blu vivendo in prima persona diverse esperienze tra conferenze, laboratori, attività in mare, mostre, spettacoli e concerti con esperti e artisti del settore per approfondire le diverse tematiche, appassionarsi e imparare ad avere un approccio più sostenibile.

«Sono lieto di poter dare il benvenuto a tutti alla nuova edizione del festival – ha detto Edoardo Brodasca direttore creativo e fondatore del Posidonia Green Festival –. Quest’anno ci concentriamo sull’Ocean Decade, sull’Ocean Literacy, sulla Citizen Science e sul ruolo del mare nella lotta al cambiamento climatico. Siamo determinati a fare la differenza e sappiamo che “l’unione fa la forza”. In collaborazione con progetti europei e imprese private, stiamo lavorando per promuovere la consapevolezza e l’azione per proteggere gli oceani. Per questo attraverso il festival invitiamo tutti a unirsi a noi per diventare parte di questa importante iniziativa e preservare questo prezioso ecosistema che è il mare».

La due giorni prevede tutte attività all’aperto, sul molo, sulla spiaggia e anche in mare. Tra queste una biomarathon, una competizione di fotografia subacquea e citizen science, un torneo di pallanuoto under 18, attività per bambini (curati da Focus Junior, Focus Wild, Ritmiciclando, ecc.) e racconti-laboratori sul microcosmo marino, workshop di surf e sostenibilità, speach e conferenze con biologi ed esperti su specie, habitat marini e riciclo della plastica. Non mancherà la buona musica con spettacoli di capoeira e concerti live dal molo e persino dal mare, su una barca raggiungibile solo a nuoto, in kayak o canoa. E poi cinema in spiaggia, con cortometraggi a tema mare, spettacoli di strada e teatrali per tutte le età.

Agli eventi sarà accompagnato un ECOMARKET con oltre 20 stand di prodotti artigianali realizzati attraverso riciclo e/o con metodi sostenibili per dare nuova vita a ciò che non serve più. Inoltre, sarà allestita una MOSTRA FOTOGRAFICA sulle meraviglie del mare nostrum con immagini volte a stupire, emozionare e sensibilizzare sull’importanza della tutela di questo ambiente.