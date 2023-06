Genova. Un susseguirsi di emozioni a “The grand défilé” che è partito con uno shooting fotografico e video, con le modelle a bordo di una barca elettrica dei Cantieri Mussini di Portofino ed è terminato con la presentazione scenografica della creazione artistica delle imprese del fashion liguri, per valorizzare il tema centrale della sostenibilità di “The Ocean Race” e lanciare “Genova Jeans” di ottobre.

Tutto esaurito alla piscina del Porto Antico per ammirare i testimonial della società, della politica, dell’economia e della comunicazione che hanno illuminato la splendida serata genovese con la loro verve e simpatia. Un’occasione quella del The Grand Défilé, organizzata da Confartigianato Liguria e Rete Maker nell’ambito di Stile Artigiano, con il contributo dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova, in collaborazione con “Mysport” – per valorizzare in questi intensi giorni di “The Ocean Race” le eccellenze liguri del fashion.

E, in rapida successione, l’attento pubblico presente ha potuto ammirare l’assessore comunale al turismo Alessandra Bianchi e la figlia sfilare con la canzone “Tintarella di luna”, indossando i due capi preparati per loro da Mimì e Cocò, mentre la collezione di Sidoti fashion ha avuto testimonial affermate come Rosaria Bono, presidente Ordine dei Notai di Genova; Federica Cavalleri, consigliera comunale delegata ai grandi eventi del Comune di Genova; Chiara Cerri, consigliera regionale; Simona Ferro, assessore regionale a istruzione e sport; Elena Manara, consigliera comunale; Jessica Nicolini, portavoce del presidente della Regione Liguria; Stefania Pucciarelli, senatrice e Sara Tagliente, giornalista

Uscita in sinergia tra più imprese quella che ha visto Maria Josè Bruccoleri, consigliera comunale; Monica Nolo, direttore Ligurcapital; Caterina Patrocinio, presidente Federarchitetti Genova; Alessandra Rossi, giornalista sfilare con i manufatti di Paola Roberto ed Emanuela Burlando di Ogigioielli, mentre Anna Livigni, giornalista ed Elena Magni, dirigente settore turismo di Regione Liguria hanno splendidamente portato le borse di Sacanò Bags.

Grande successo ha riscontrato anche il connubio tra i capi dell’atelier Maria Pia G e la filigrana di Campoligure di Filigranart indossati dall’attrice e regista ligure Alice Arcuri; Monica Baratta, dirigente di Regione Liguria; Francesca Licata, ufficio stampa della Presidenza della Regione Liguria; Mabel Riolfo, consigliera regionale e Lucia Schifano, del settore istruzione di Regione Liguria.

La sfilata “The Grand Défilé” di Stile Artigiano al Porto Antico di Genova

Dopo la dimostrazione delle ragazze del nuoto artistico di Lago Figoi è stata la volta dell’esordiente Oh Carla abbinata a Comotto Gioielli che hanno vestito le testimonial Francesca Corso, assessore comunale al marketing territoriale; Matilde Mosca, Staff Orientamenti e Marzia Pistacchio, scrittrice.

Sempre avvincenti i capi di Liapull con i gioielli di Gismondi atelier, indossati per l’occasione dalla deputata Ilaria Cavo; da Giovanna Borza, dello staff dell’assessore regionale Augusto Sartori; Beatrice Doria, giornalista; Manuela Facco, dei servizi sociali di Regione Liguria; Cristina Lodi, consigliera comunale; Silvia Risso, dirigente edilizia di Regione Liguria e Arianna Viscogliosi, consigliera comunale.

Tre testimonial per l’atelier Bogetti con i suoi elaborati capi indossati da Marta Brusoni, assessore comunale all’istruzione; Francesca Catrambone, ufficio di gabinetto della presidenza di Regione Liguria e Monica Colucci, dirigente medico SC Neurologia, Ospedale Villa Scassi

Doppia uscita per i testimonial maschili che hanno indossato la collezione uomo di Liapull e le apprezzate camicie e cravatte di Finollo: Roberto Bagnasco, deputato; Stefano Balleari, consigliere regionale; Sergio Gambino, assessore comunale alla sicurezza; Mario Mascia, assessore comunale a edilizia e lavoro; Alessandro Piana, vice presidente Regione Liguria; Alessio Piana, consigliere regionale; Armando Sanna, vicepresidente consiglio regionale; Gabriele Scabbia, staff Assessore Scajola e, dulcis in fundo, Marco Scajola, assessore regionale a formazione ed edilizia.

Sono davvero tanti i testimonial che, sfilando, hanno dimostrato la loro vicinanza e il loro apprezzamento per lo Stile Artigiano; ma supporto e affetto sono arrivati anche dai tanti che avevano dato un’adesione entusiasta e che, a causa di importanti impegni istituzionali, non hanno potuto esserci come ad esempio i deputati Maria Grazia Frijia, Luca Pastorino e Matteo Rosso, il viceministro Edoardo Rixi, l’assessore regionale Raul Giacomo Giampedrone, l’assessore comunale Francesco Maresca, il Presidente di Porto Antico Mauro Ferrando e la prorettrice dell’Università di Genova Nicoletta Dacrema.

I complimenti per i capi e i manufatti delle imprese sono riecheggiati anche nei saluti conclusivi di Andrea Benveduti, assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria; Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova e Paola Bordilli, assessore all’artigianato e commercio del Comune di Genova.

Grande lavoro dietro le quinte del gruppo di Stile artigiano per preparare testimonial e modelle: Paola Bruzzone, Sara Cataresano, Federica Gaggero, Elisa Graci, Isa La Manna, Katia Palmieri, Giuditta Pastorino, Domenico Pompeo e Lorena Volpi, coordinati da Giuseppe Graci e Maria Di Marco.

La regia del direttore artistico Cristiano Gatto ha consentito di far superare a pieni voti il debutto della passerella dei testimonial e di valorizzare le capacità professionali delle modelle Gaia Willemsen, Matilde Albertini, Mariela Nunez Surie, Francesca Ferri, Sofia Marazzi, Francesca Ferrazzoli e Francesca Licini.

Luci e audio di Francesco Ziello, musica del DJ Loris Barbieri, video operatori Marzio, Cristian e Francesca guidati da Massimo Fornasier. Fotografia di Stefano Zec e Ilaria Murtas.