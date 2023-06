Violenza sessuale su una donna di 73 anni: 30enne arrestato dalla polizia

Genova. La volanti della polizia hanno arrestato un cittadino gambiano di 30 anni, con diversi precedenti penali, per violenza sessuale ai danni di una donna di 73 anni. I fatti risalgono a questa notte intorno alle 3 e sono avvenuti in via Struppa. Il giovane straniero ha avvicinato la donna che si trovava in una zona isolata della via e l’ha spinta verso un chioschetto. Le ha tirato giù i pantaloni e ha cominciato a palpeggiarla nelle parti intime. L’anziana ha reagito urlando e mettendo in fuga l’aggressore.

All’arrivo delle volanti della polizia chiamata da un testimone che aveva sentito le urla della donna ma non direttamente la violenza, la 73enne che è risultata vivere per strada è stata soccorsa ma non ha voluto andare in ospedale perché non voleva abbandonare incustodito il carrellino che contiene di fatto la sua casa.

Il 30enne nel frattempo si era nascosto non lontano, dietro ad alcune auto e si era già cambiato il cappelli. E’ stato fermato dalle volanti grazie alle descrizione delle vittima e poi arrestato dopo il via libera del pm Enrica Menichetti: le telecamere del chiosco infatti hanno ripreso con chiarezza la violenza.