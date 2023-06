Stanza del Cinema, oggi Oreste De Fornari racconta l’epoca classica di Hollywood

Genova. Ultimo appuntamento stagionale a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici in accordo con la direzione del Ducale.

Oggi, 12 giugno, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Oreste de Fornari accompagnerà il pubblico della Stanza del Cinema attraverso l’epoca classica della produzione hollywoodiana, la stagione in cui la grandezza dell’immaginario audiovisivo americano fu sancita dall’equilibrio perfetto tra le regole dei generi e la visione personale degli autori: sono gli anni migliori del western, del noir e del musical, modelli oggi storicamente consolidati e indissolubilmente legati a quest’era, e quelli in cui la commedia e il melodramma acquisiscono la loro modernità e la loro maturità stilistica.

È il momento in cui si impongono, anche come fenomeno di costume, le leggendarie icone rappresentative di questi generi, dal cowboy di John Wayne all’investigatore di Humphrey Bogart, dal ballerino di Gene Kelly alla maschera comica di Jack Lemmon, per non parlare delle grandi dive, come Ingrid Bergman, Marilyn Monroe e Lauren Bacall, nonché la fase in cui maestri come John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder e Orson Welles firmavano i loro capolavori: una carrellata di volti, luoghi, canoni e situazioni che resisteranno per sempre all’usura del tempo e della Storia. Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono, festività permettendo, il primo e il secondo lunedì del mese, per parlare delle uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte. Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail al nostro indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post che riporta l’evento di oggi sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici. La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico. L’ingresso è libero.