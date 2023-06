Sportiva Sturla tra le grandi d’Italia con 17 titoli italiani e due atleti in Nazionale

Riccione. La Sportiva Sturla si conferma nell’olimpo del nuoto per salvamento nazionale.

Come accade ormai da alcuni anni, tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno, vanno in scena tre delle competizioni più importanti della stagione: i Campionati Italiani Assoluti Lifesaving (vasca), i Campionati Italiani Assoluti SurfLifesaving (mare) ed i Campionati Italiani di Categoria SurfLifesaving (mare), anche quest’anno svolti a Riccione presso lo stadio del nuoto e la spiaggia del bagno 7, tra il 24 ed il 31 maggio.

Si comincia il giorno 24 maggio con i Campionati Italiani Assoluti Lifesaving, presenti 62 squadre con 1.159 presenze gara per tre giorni di intensa competizione.

Partecipano anche diverse squadre liguri e la Sportiva Sturla, in quanto compagine più rappresentativa del movimento in regione, non poteva certo mancare. Quaranta presenze gara per gli atleti sturlini, ben 13individuali in più dello scorso anno, segno di un settore in crescita anche nelle gare in vasca. Due le finali giovanili conquistate con Ginevra Raugei che chiude quinta nei 200m ostacoli e Alessandra Luccoli che chiude ottava nei 100m trasporto manichino con pinne. Diversi sono stati i primati personali staccati nell’occasione, qualche rammarico per alcuni risultati che potevano essere migliori ma soprattutto per il ritiro di Enrico Guidi, colpito da un malessere risolto in pochi giorni che però non gli ha consentito di gareggiare.

Ma il tempo vola e per Kevin Angeli, Emilio Mazza, Cecilia Moretti, Tito Quidacciolu, Lorenzo Giaccone, Alessandra Luccoli, Vanessa Monari, Lorenzo Omero. Ginevra Raugei, Alessia Lentini, Andrea Rossi, Carlotta Tortello, Nicolò Di Tullio e Caterina Luccoli, guidati da tecnici Veronica Marotta e Matteo Toma, coadiuvati dal tecnico specializzato di ski Nicolò Razeto, bisogna subito guardare avanti verso i Campionati Italiani Assoluti SurfLifesaving. 968 presenze gara per questa bellissima manifestazione, numeri determinati da limite massimo di 32 cartellini gara, comprese le staffette, a disposizione di ogni società. Quaranta società provenienti da tutta Italia pronte a disputarsi il titolo oceanico presso il Bagno 7 di Riccione, nel fine settimana del 27-28 maggio 2023. La Sportiva Sturla è la squadra Campione in carica, di conseguenza, è fortemente “attenzionata” sia dalle squadre avversarie che dai tecnici delle varie nazionali. Le gare in mare, da sempre, sono terreno fertile per i ragazzi biancoverdi che si trovano a loro agio in tutte le condizioni meteo marine.

La prima giornata parte subito bene con l’argento di Carlotta Tortello in ski (canoa) ed il quarto posto di Lorenzo Omero, fuori dal podio al fotofinish ma con davanti solo specialisti del mezzo, atleti tesserati FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) che durante l’anno non partecipano al circuito Lifesaving ma che si aggregano nell’occasione più importante. In finale portano punti importanti anche Nicolò Di Tullio, tornato a gareggiare ad alto livello, Andrea Rossi e Lorenzo Giaccone che nella stessa giornata conquista anche un bronzo nella gara sprint sulla spiaggia. In frangente arriva un undicesimo posto per Lorenzo Omero ed un ottimo quinto posto per Ginevra Raugei.

In sprint sulla spiaggia femminile, Carlotta Tortello è ottava mentre Alessandra Luccoli è undicesima e le staffette di giornata regalano un oro alla OceanMan maschile (Pietro Cotrozzi, Andrea Rossi, Lorenzo Omero, Lorenzo Giaccone), un argento all’OceanWoman femminile (Cecilia Moretti, Carlotta Tortello, Ginevra Raugei, Alessandra Luccoli), un argento alla 4×90 sprint maschile (Pietro Cotrozzi, Tito Quidacciolu, Kevin Angeli, Lorenzo Giaccone) ed un bronzo a quella femminile (Carlotta Tortello, Cecilia Moretti, Alessandra Luccoli, Caterina Luccoli). Si chiude la giornata con un quarto posto nella staffetta Ocean Mixed (Lorenzo Giaccone, Lorenzo Omero, Cecilia Moretti, Carlotta Tortello) e con un secondo posto in classifica generale. Nella giornata di domenica la squadra è consapevole di dover dare tutto per vincere questo campionato e ripetere lo straordinario risultato del 2022. E così sarà. In bandierine sulla spiaggia Lorenzo Giaccone e Carlotta Tortello cedono solo all’ultima alzata e conquistano due argenti. Carlotta peraltro ha gareggiato con una lussazione al dito della mano sinistra procuratasi durante le qualifiche in tavola. Andrea Rossi è bronzo di una bellissima gara in tavola risoltasi negli ultimissimi metri, seguito al quarto posto da Lorenzo Omero ed al settimo da Pietro Cotrozzi. Nella stessa gara al femminile, primo squillo di Cecilia Moretti, classe 2006, che conquista subito uno splendido argento seguita da Carlotta Tortello quarta. In OceanMan Lorenzo Omero non riesce a difendere il titolo conquistato nel 2022 ma è ottimo secondo con arrivo in corsa negli ultimi metri di una gara durissima mentre Andrea Rossi è quinto. Gli stessi protagonisti dell’OceanMan si ritrovano pochi minuti dopo a dover gareggiare nella staffetta tavola, Andrea e Lorenzo stringono i denti e con una gara tutta grinta conquistano una medaglia di bronzo e tanti punti utili per la società biancoverde. In OceanWoman secondo squillo di Cecilia Moretti che sale sul terzo gradino di un podio che, si scoprirà poi, essere tutto composto da atlete convocate nella nazionale italiana.

Nella stessa gara Carlotta Tortello, fortemente condizionata dalla lussazione, è ottava. La staffetta torpedo in acque libere maschile (Lorenzo Omero, Emilio Mazza, Kevin Angeli, Tito Quidacciolu) è quarta mentre quella femminile (Ginevra Raugei, Cecilia Moretti, Alessandra Luccoli, Caterina Luccoli) si classifica decima. In ultimo, la staffetta tavola femminile (Cecilia Moretti, Carlotta Tortello) è quinta. Le ottime scelte dei tecnici Veronica Marotta e Matteo Toma, che hanno sapientemente distribuito i 32 cartellini, portano la A.S.D. Sportiva Sturla a collezionare oltre 408 punti e a laurearsi squadra Campione d’Italia Surflifesaving per il secondo anno consecutivo. Come ciliegina di una torta già ricca, Lorenzo Omero e Carlotta Tortello vengono incoronati Campioni Italiani Assoluti Surflifesaving in base alla speciale classifica che somma tutti i punti delle gare disputate. Sul terzo gradino del podio maschile di questa classifica sale anche Lorenzo Giaccone. Il tutto porta ad un bottino finale di tre ori, sette argenti e sei bronzi per un totale di 16 medaglie assolute.

Se vincere non è semplice, confermarsi è ancora più difficile ma questa squadra è riuscita nell’impresa e non vuole certo fermarsi qui. Infatti, dal 29 al 31 maggio, sono in programma i Campionati Italiani di Categoria Surflifesaving che vedono la squadra biancoverde crescere numericamente con l’aggregarsi della quasi totalità degli effettivi. Alla squadra assoluta si aggiungono: Anna Berti Riboli, Davide Ferrari, Rachele Razzetti, Arianna Soggiu, Gemma Zuccarino, Aurora Oliveri, Denise Calvillo, Giada Calvillo, Sofia Garibaldi, Ilaria Minutoli, Tommaso Pellegri, Virginia Puddu, Emma Riciputi, Rebecca Turrà, Susanna Valbusa, Edoardo Miceli, Diego Muzio, Chiara Omero e Gaia Poggi accompagnati dal tecnico Simone Marangon. L’entusiasmo è alle stelle e gli allori fioccano: 25 medaglie individuali di cui 12 ori che corrispondono ad altrettanti titoli di Campione Italiano di Categoria e 5 medaglie in staffetta per un totale di trenta medaglie.

Tra gli esordienti Gemma Zuccarino è quarta nella gara bandierine, entra in finale di frangente ed è quarta in finale B di sprint mentre Arianna Soggiu è sesta nella gara bandierine e vince la finale B di sprint. Insieme a Rachele Razzetti, le atlete più piccole della squadra conquistano un ottimo decimo posto di squadra che con sole tre atlete e otto presenze gara rappresenta uno straordinario risultato. Non sono da meno gli atleti della categoria ragazzi, molti alla primissima esperienza, che con Aurora Oliveri salgono sul secondo gradino del podio a bandierine e conquistano la finale in frangente con Sofia Garibaldi. Ottime anche le prestazioni di Anna Berti Riboli, Davide Ferrari, Ilaria Minutoli, Tommaso Pellegri e Virginia Puddu che in più di un’occasione sfiorano la finale e conquistano punti importanti in staffetta per la classifica di squadra. Exploit della categoria Junior che con Denise Calvillo, Giada Calvillo, Emma Riciputi, Rebecca Turrà, Edoardo Miceli, Diego Muzio, Chiara Omero e soprattutto Alessandra Luccoli mostrano importanti miglioramenti e portano la squadra al quinto posto in classifica a pochi punti dal podio.

Alessandra Luccoli è Campionessa Italiana di ski categoria Junior femmine e medaglia d’argento in tavola mentre Chiara Omero è sesta in classifica nella gara ski e decima in quella tavola. Alessandra è quarta anche nella gara bandierine sulla spiaggia ed in finale le fa compagnia Emma Riciputi ma altri punti importanti arrivano anche dalle staffette maschili e femminili. La Sportiva Sturla domina la categoria Cadetti conquistando ben sei ori, tre argenti e un bronzo. Tre ori li porta a casa Andrea Rossi in ski, tavola e OceanMan, altri due arrivano da Cecilia Moretti in tavola e OceanWoman mentre l’ultimo è opera di Tito Quidacciolu in frangente. Gli argenti arrivano ancora da Tito e Cecilia in ski e da Ginevra Raugei in frangente. Ginevra sale anche sul terzo gradino del podio in OceanWoman. Le due staffette tavola femminile e maschile Cadetti conquistano entrambe l’oro con la coppia Raugei-Moretti e Quidacciolu-Rossi. La squadra conta anche Susanna Valbusa, Gaia Poggi e Vanessa Monari che hanno portato punti utili alla classifica finale.

Dominio anche nella categoria Senior e non poteva essere diversamente in considerazione del risultato degli Assoluti. Caterina Luccoli conquista due ori in bandierine e sprint, Lorenzo Omero altri due in tavola e OceanMan mentre Lorenzo Giaccone è Campione Italiano di ski e argento in bandierine con un’ultima alzata molto dubbia durante la quale i più hanno urlato alla falsa partenza dell’avversario. Carlotta Tortello è argento a bandierine proprio dietro a Caterina mentre le medaglie di bronzo arrivano da Nicolò Di Tullio in tavola e OceanMan, Pietro Cotrozzi in bandierine e Carlotta Tortello in ski, tavola e OceanWoman. La staffetta tavola della coppia Cotrozzi-Angeli è medaglia di bronzo mentre sono entrambe argento le staffette torpedo con i quartetti Lorenzo Omero, Emilio Mazza, Kevin Angeli, Lorenzo Giaccone e Ginevra Raugei, Cecilia Moretti, Caterina Luccoli, Alessandra Luccoli. Altri punti sono arrivati da Alessia Lentini e Simone Marangon che dismessi i panni da tecnico ha partecipato alla gara bandierine.

Un bilancio trionfale che ha portato a Sturla tre titoli italiani di squadra (assoluto, categoria cadetti, categoria senior), due titoli individuali di Campione Italiano Assoluto e ben dodici titoli di Campione Italiano di Categoria. Ma le buone notizie per la società di via cinque maggio, sostenuta da Asef, Tre Colli e Lovati Spedizion, non finiscono qui: Cecilia Moretti, vincendo tre delle quattro finali giovanili a cui si è qualificata, conquista i 15 punti necessari alla convocazione automatica in nazionale giovanile e farà parte della squadra che in agosto, in Polonia, tenterà l’assalto al titolo europeo. La convocazione di Cecilia, palese per tutti gli addetti ai lavori in considerazione del regolamento nazionale, viene comunicata dallo speaker della manifestazione poco prima delle premiazioni ma, insieme al suo, viene annunciato anche il nome di Lorenzo Omero che, in virtù dei risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, è stato convocato nella nazionale maggiore per vestire l’azzurro durante i Campionati Europei che avranno luogo in Belgio a metà settembre.

Un risultato straordinario che ripaga atleti e tecnici del duro lavoro svolto nelle ultime stagioni.

L’entusiasmo è alle stelle nella società biancoverde che dopo il trionfo back-to-back ora pensa al Three-peat. Ma prima c’è da concludere la stagione con i Campionati Italiani Lifesaving di Categoria di Chianciano a fine luglio e ci sarà da preparare i due atleti azzurri per affrontare al meglio l’importante impegno continentale.

Molto lavoro c’è ancora da fare prima della conclusione dell’annata 2022-2023 ma quanto raccolto fino ad oggi ha già il sapore della straordinarietà e farà parte della storia di questa ultracentenaria società.