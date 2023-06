Skymetro, entro luglio il studio di fattibilità. Il progetto sarà discusso su ‘Dialoghi in città’

Genova. La scorsa settimana si sono concluse le operazioni legate alle prime indagini geognostiche lungo il tracciato ipotizzato dello Skymetro, che collegherà Brignole con Molassana attraverso una monorotaia sopraelevata: terminata questa fase, entro luglio sarà definito lo studio di fattibilità, vale a dire il progetto preliminare dell’opera il cui scopo è individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

La conferma è arrivata questo pomeriggio durate una commissione presso il Municipio IV Media Valbisagno, dove è stato presentata la piattaforma web ‘Dialoghi in città’, il sito finanziato dal Comune di Genova e realizzato in collaborazione con l‘Università degli Studi di Genova, finalizzato ad informare la cittadinanza di tutti i dettagli delle tre principali opere destinate alla mobilità: Tunnel Subportuale, Funivia di Forte Begato e appunto Skymetro.

Il portale web è stato lanciato come una sorta di ‘dibattito pubblico’ informale, cioè non sostitutivo del percorso politico istituzionale previsto dalla legge vigente, e raccoglierà in maniera organica tutte le informazioni legate a questi progetti, traducendo per il grande pubblico il vocabolario tecnico e facendo da collettore per dubbi, richieste e istanze del territorio.

I risultati non saranno vincolanti: non si tratta del ‘debat public‘ previsto dal DPCM 76/2018, come specificato nella home del sito stesso, ma del tentativo di ‘accorciare le distanze’ tra decisori e cittadini. Il progetto segue ‘Dialoghi in porto’, che fu effettuato per il dislocamento dei depositi costieri. Un precedessore ‘sfortunato’ visto che tra le ipotesi che aveva veicolato, non era presente quelle che poi è stata scelta.

“Come ricercatori pubblichiamo i dati che ci vengono forniti e che ricerchiamo – ha sottolineato Andrea Pirni, professore sociologo della politica Unige e responsabile del progetto – il nostro lavoro è finalizzato a sviluppare la più grande discussione possibile sui temi di cambiamento della città. Un sito dove trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui progetti che riguardano i territori della città”. Una portale già operativo e arricchito di contenuti riguardo il tunnel subportuale ma ancora in fase di attesa per quanto riguarda le altre due opere, le cui fasi progettuali sono ancora qualche passo indietro. “Questo sito è stato finanziato dal Comune di Genova per una cifra di circa 38mila euro – sottolinea Pirni – e non sono presenti altri finanziatori se non l’amministrazione civica“.