Si tuffa per una nuotata e non rientra più, il marito allerta subito i soccorsi

Camogli. Paura e preoccupazione per una turista tedesca che oggi pomeriggio, intorno alle 18, si è tuffata per un bagno nel mare di San Fruttuoso, vicino Camogli, e non è più rintrata a riva.

Il marito, non vedendola tornare, si è subito allertato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, con elicottero, e sommozzatori arrivati dalla Spezia. Presente anche la Capitaneria di porto, che gestisce le operazioni, e il personale medico del 118.

Articolo in aggiornamento