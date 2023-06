Genova. La rottura di una condotta in Via Voltri avvenuta questa mattina, martedì 27 giugno, sta creando disagi in tutta la zona.

Iren comunica che è stato reso necessario interrompere la fornitura idrica alle utenze nelle seguenti

vie del Comune di Genova:

• Via Voltri tratto dal civico 73 in direzione Ponente

• Via Gaspare Buffa

• Zone limitrofe

“Il ripristino del regolare servizio è previsto nella serata” assicura Iren.