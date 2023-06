Si introduce nella notte in tre abitazioni del centro storico per rubare con i proprietari in casa: arrestato all’alba dalla polizia

Genova. Un giovane tunisino è stato arrestato questa mattina dalle volanti della polizia dopo una nottata di furti in abitazione che hanno allarmato i residenti del centro storico.

Il ladro intorno alle 2 di notte prima è riuscito a entrare in un appartamento in via dei Giustiniani. Ha rubato un iphone ma il rumore dell’effrazione ha svegliato la proprietaria, una 23enne che ha chiamato la polizia. Poi Ha fatto lo stesso in un’abitazione in via San Bernardo e anche in questo caso il proprietario ha chiamato le forze dell’ordine. Un terzo furto sempre nella zona si è verificato poco dopo, ma il bottino sarebbero stati solo alcuni generi alimentari. La prima donna derubata tuttavia aveva attivato l’app ‘Trova il mio iphone’ e grazie a questa il giovane è stato poi fermato all’alba a bordo del bus della linea 13.

I molteplici furti hanno creato allarme in centro storico visto che in zona sono state inviate parecchie volanti della polizia che sono state notate dai cittadini a causa del via vai di poliziotti in piena notte nei vicoli alla ricerca del ladro in fuga. Il giovane tunisino è stato arrestato dopo che i poliziotti che erano saliti sul bus, hanno fatto squillare il cellulare che era stato rubato poche ore prima.

Gli episodi di questa notte accrescono le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti che vivono nella zona apparentemente meno delicata del centro storico grazie anche alla presenza di tanti locali e turisti. Ma in questi ultimi mesi la situazione avrebbe subito un’involuzione a causa dello spaccio e delle rapine commesse soprattutto da un gruppo di giovani stranieri. E anche oggi il proprietario di un bar di piazza San Giorgio è stato minacciato e quasi colpito da una scatola di tonno lanciatagli contro da un ragazzo straniero che aveva preso un croissant dalla vetrina ed era uscito senza pagare.