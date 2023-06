Sferra un pugno a un agente, scappa e cade a terra ubriaco poco dopo: arrestato 26enne

Genova. Ieri notte intorno alle 2 la polizia di Stato, su segnalazione di alcuni cittadini, si è recata in piazza San Bernardo dove diverse persone si stavano picchiando. Giunti sul posto gli agenti si sono avvicinati a un 26enne che stava spintonando un’altra persona.

Alla vista delle divise il 26enne ha colpito un agente per poi fuggire. La fuga però è durata solo pochi metri, poi il ragazzo è caduto a terra ubriaco. Ha continuato comunque a opporre resistenza nei confronti dei poliziotti che tentavano di bloccarlo, uno dei quali è stato refertato con tre giorni di prognosi per le percosse ricevute all’altezza del braccio.

Il 26enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, e denunciato per violazione di divieto di accesso e stazionamento agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento ed ubriachezza. Inoltre dagli accertamenti il 26enne è risultato destinatario di un divieto di accesso e stazionamento agli esercizi pubblici. Questa mattina il processo per direttissima.