Genova. Grave incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 16.40 all’ingresso dell’autostrada di Sestri levante.

Un motociclista di circa 30 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schianto contro un cartello posto a lato della carreggiata.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso, per dinamica, all’ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenute l’automedica Tango 2 del 118 di Lavagna e la Croce Rossa di Riva. Non è in pericolo di vita.