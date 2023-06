Servizi Italia celebra il suo stabilimento di Bolzaneto a Genova con un evento dedicato ai suoi 200 lavoratori

Genova. Servizi Italia, società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha organizzato nel suo stabilimento di Genova Bolzaneto, con la partecipazione di Monsignor Luigi Molinari Direttore dei Cappellani del Lavoro di Genova, un incontro a porte aperte dedicato ai suoi 200 lavoratori, in cui si è celebrata la presenza dell’azienda sul territorio ligure, che ha iniziato la sua attività nella “Lavanderia del Porto”, storico stabilimento all’interno del Porto di Genova nato negli anni ‘30.

Presente in Liguria da oltre 20 anni e con circa 320 addetti complessivi, fra attività produttive e di distribuzione, Servizi Italia è attualmente attiva nella regione con lo stabilimento di Bolzaneto – in cui si svolgono attività di lavanderia e sterilizzazione tessili e che processa circa 14 tonnellate di biancheria al giorno servendo circa 120 clienti tra Liguria, Lombardia e Piemonte -, con due centrali dedicate alla sterilizzazione di strumentario chirurgico, e con diversi guardaroba all’interno delle strutture ospedaliere servite.

Il racconto della storia della “Lavanderia del Porto” fa emergere il legame indissolubile tra impresa, territorio e persone e l’importanza dello stesso per il pubblico e la sanità. Lo stabilimento del porto, nato negli anni ’30 come lavanderia a servizio dei transatlantici, si è poi dedicato a servire gli ospedali limitrofi fino al 2011, anno in cui l’azienda ha deciso di spostare le attività a Bolzaneto. Il passaggio al settore sanitario sancisce la forte relazione tra Servizi Italia e il territorio: operare nei servizi integrati per la sanità comporta un ruolo fondamentale per la tutela della salute, quale bene primario dei cittadini, e per la sicurezza e il benessere delle persone che vivono le strutture sanitarie, come pazienti o lavoratori.

“Il territorio è un patrimonio di storie, unico e irripetibile.” Ha dichiarato Andrea Gozzi, Direttore Generale di Servizi Italia S.p.A. “E quando si parla di territorio ci si riferisce alla gente che lo abita, all’ambiente naturale che lo circonda, alla storia che ha vissuto, alle risorse che ha, alla cultura, all’arte, fino alle attività economiche che lo animano. Il territorio vive e si modifica sulla base delle relazioni che si realizzano tra i soggetti che lo compongono e che lo trasformano continuamente, rendendolo appunto un posto unico e irripetibile, un posto con un’anima.”