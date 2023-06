Serie D, Poule Scudetto: trionfo Sestri Levante. Corsari campioni d’Italia dilettanti, sconfitto il Sorrento (3-1)

Sestri Levante-Sorrento 3-1 (3′ Pane, 50′, 57′ Marquez – 45′ Gaetani)

Piancastagnaio (Siena). Il Sestri Levante è Campione Nazionale Dilettanti. I corsari si sono infatti imposti 3 a 1 nell’ultimo atto contro il Sorrento, nella finale della Poule Scudetto del campionato calcistico di Serie D.

La gara, disputata in Toscana sul campo neutro di Piancastagnaio, si è dimostrata una passerella trionfale della squadra del presidente Risaliti. Dominatrice del girone “A”, con 94 punti, e dimostratasi la migliore tra le squadre di tutti i gironi. Avendo la meglio di tutte le altre compagini neopromosse in Serie C.

Il Sestri Levante sblocca il parziale già in avvio, con capitan Pane (13° gol stagionale, da centrale difensivo). I corsari già nella prima frazione, come sempre fatto quest’anno, tengono in mano il pallino del gioco. Il Sorrento prova ad agire di rimessa e a sfruttare maggiormente la fisicità e i calci da fermo.

Attorno al 40′ episodio da moviola. Una possibile gomitata ai danni di Marquez non viene sanzionata. L’arbitro non ravvisa il gesto violento, ammonendo l’attaccante tigullino. Un paio di giri di lancetta e il Sestri avrebbe la palla raddoppio, ma il portiere campano Del Sorbo nega la gioia del gol a Podda .

Nell’ultimo minuto della prima frazione il Sorrento sfrutta un rapido contropiede, trovando il pareggio con Gaetani. Abile a battere Anacoura in diagonale.

Al rientro dagli spogliatoi la reazione della squadra di mister Barillari veemente, intenzionata a dimostrare la propria superiorità.

Uno due decisivo segnato da bomber Marquez. I liguri gestiscono quindi il doppio vantaggio, andando nel finale anche vicini alla quarta marcatura. Un tiro cross effettuato dal subentrato Forte, infatti, si infrange sul palo a portiere battuto.

Al triplice fischio esplode la gioia. Una stagione memorabile del Sestri Levante, destinata a rimanere negli annali del calcio ligure. Annata culminata con la prestigiosa firma della “Poule Scudetto”. Biglietto da visita per la Serie C.

Tabellino:

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Casagrande, Furno (72′ Daniello), Pane, Oliana, Troiano (46′ Forte), Podda, Parlanti, Marquez (65′ Cominetti), Raggio Garibaldi.

A disposizione: Pucci, Nenci, Marini, Occhipinti, Rosset, Rovido. All Barilari

SORRENTO: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., Erradi, Cacace, Fusco, Gaetani (59′ Simonetti), Maresca (65′ Carotenuto), Badje, Herrera, Petito

A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Potenza, D’Ottavi, Gargiulo All. Maiuri

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Assistenti: Farina-Scribani)