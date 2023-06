Serie D, Poule Scudetto: Sestri Levante show, vince a Pineto (0-2) e vola in finale per il titolo di Campione d’Italia dilettanti

Pineto-Sestri Levante 0-2 (31′ “Rig” Pane, 33′ Troiano) [and. 0-0]

Pineto (Teramo). Nella Semifinale di ritorno della Poule Scudetto di Serie D – mini competizione post-stagiinale riservata a tutte le squadre già promosse in C e che assegnerà il titolo di Campione d’Italia dilettanti – il Sestri Levante vince 0 a 2 in terra d’Abruzzo, liquidando il Pineto.

Nella gara d’andata, terminata 0 a 0, i liguri avevano condotto il gioco, dominando per larghi tratti e creando alcune opportunità. Senza tuttavia riuscire a scardinare la difesa abruzzese.

Nella sfida odierna i corsari sono subito partiti decisi e convinti nel sbloccare il risultato. Il momento cruciale della contesa, attorno alla mezz’ora di gioco della prima frazione, quando i rossoblu indirizzano la sfida grazie a uno-due ravvicinato.

Prima è stato infatti capitan Pane a sbloccare l’incontro, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo in area. Quindi, due giri di lancetta più tardi, Troiano, inserendosi a fare spenti, ha ribadito in spaccata un cross diretto verso il secondo palo.

Nella ripresa l'”Unione” amministra il vantaggio, sfiorando anche il tris nel finale con Cominetti.

Ennesima prova di forza dunque della squadra allenata da mister Enrico Barillari, dominatrice del girone “A“, nel quale ha totalizzato la bellezza di 94 punti (a soli due punti dal record assoluto nella competizione, ndr), proponendo sempre un gioco di qualità, propositivo e corale.

Il Pineto, vincitore del girone “E”, dieci giorni fa si era anche aggiudicato la Coppa Italia Dilettanti di Serie D, superando in campo neutro i lombardi della Giana Erminio (4-2). La squadra abruzzese era pertanto alla ricerca di uno storico tris (Campionato, Coppa e Scudetto dilettanti).

In finale andrà invece il Sestri Levante, a cercare la ciliegina sulla torta di un’annata memorabile e da incorniciare.

Gli avversari dei genovesi saranno i campani del Sorrento, che – dopo essersi fatti rimontare due reti in pieno recupero all’andata (2-1) – si sono imposti fra le mura amiche a discapito del Lumezzane (2-0).

Le formazioni iniziali.

PINETO (3-5-2): Mercorelli; Ceccacci, Nonni, Di Filippo; Traini, Forgione, Lo Sicco, Braghini, Della Quercia; Maio, Allegretti.

A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Njambé, Piccioni, Capaldo, Lucarini, Pica, Emili. Allenatore: D. Amaolo.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Casagrande, Pane, Oliana, Furno; Podda, Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Conti, Marquez.

A disposizione: Pucci, Nenci, Masini, Daniello, Forte, Rovido, Cominetti. Allenatore: E. Barillari.