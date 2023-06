Serie D: le strade del Ligorna e mister Roselli si separano

Genova. Le strade tra mister Giorgio Roselli e il Ligorna calcio si separano. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa associazione sportiva genovese con una nota.

Nella stagione appena intercorsa nel girone “A” di Serie D il Ligorna si è distinto facendo un campionato da protagonista. Terminato al 5° posto in classifica e con 66 punti all’attivo.

Ciononostante, le parti decidono di comune accordo di cambiare. Il comunicato:

“La società Ligorna e Mister Roselli comunicano di non proseguire insieme il percorso durante la prossima stagione di Serie D.

La società ringrazia il tecnico per i risultati e le soddisfazioni raccolte durante questo cammino comune e gli augura buona fortuna per il suo futuro, ringraziandolo per il contributo e per la crescita che ha portato al Ligorna”.