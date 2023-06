Serie C Silver: Sestri supera Tigullio e conquista il titolo regionale

Genova. La Pallacanestro Sestri conquista il titolo regionale di Serie C Silver grazie al successo alla Tea Benedetti nella decisiva gara-5 contro il Tigullio Sport Team. Un successo frutto di un cammino perentorio in Stagione Regolare con una sola sconfitta, poi legittimato ai Playoff con la vittoria finale.

Sfida molto equilibrata quella della Tea Benedetti, con le due squadre che si scambiano break su break nella prima e nella seconda frazione, che vede i Seagulls condurre di cinque lunghezze. Nella terza frazione ottimo parziale da parte dei sammargheritesi, che con un 13-21 rimettono il muso avanti di quattro lunghezze. Nell’ultima frazione però è la Pallacanestro Sestri a ribaltare il risultato, inanellando un parziale di 22-8 che fa spiccare il volo ai Seagulls, ufficialmente campioni regionali.

Queste le parole di Jacopo Muzzì, capitano dei Seagulls: «È stata sicuramente una stagione super emozionate, fatta di tantissimi alti e pochi bassi, cosa che ci ha aiutato ad essere duri fino in fondo. Il momento chiave della stagione è stato dopo gara-1 contro MY Basket, vero momento “sliding doors” della stagione in quanto perdendo avremmo buttato via tutto il lavoro della Stagione Regolare. Ci siamo ricompattati in settimana ed era chiaro non volessimo perdere, approccio che mi ha fatto dire che avremmo vinto il titolo. Siamo un gruppo fantastico, anche chi ha giocato meno ha dato il suo contributo sia dentro che fuori dal campo».

Questo il commento di coach Francesco Guida, coach dei Seagulls: «È stata una stagione dove i comportamenti corretti della società, dello staff e dei giocatori hanno fatto sì che fossimo una squadra molto forte e competitiva. Dal primo allenamento abbiamo pensato che fosse giusto avere autoesigenza e l’ambizione di poter vincere in un campionato che, essendo senza promozioni, richiedeva di stare sul pezzo. I ragazzi sono stati bravissimi perché ci hanno messo cuore e passione. Non è stato per loro un sacrificio stare in palestra fino alle 23:30 a tirare. Nessuno più di noi meritava la vittoria finale vista una stagione caratterizzata da sole quattro sconfitte. Durante la stagione siamo cresciuti di livello e questo ci ha portato a essere competitivi anche se non perfetti, cosa che non era la nostra ambizione. Dovevamo esser forti ma capaci di superare avversità e problemi e ci siamo riusciti. Questa vittoria è di tutto il gruppo e la dedichiamo ad Andrea Gallo, giocatore per noi importate e uno dei migliori del campionato. Ma la dedichiamo anche a noi per i sacrifici che abbiamo fatto, alla società e a tutti coloro che non credevano in noi. Non erano in tanti, devo dire, ma qualcuno c’era e lo dedichiamo anche a loro».

Questo e le parole di Davide Mariotti, presidente dei Seagulls: «Partita incredibile dove abbiamo sofferto però ci meritavamo la vittoria. I ragazzi hanno stretto i denti e i complimenti vanno a Francesco e allo staff che li hanno seguiti tutto l’anno. Abbiamo fatto sempre un campionato di vertice e quindi ci meritavamo di vincere. Dedico questa vittoria ad Andrea Gallo, che si è fatto male in gara-4 ma un giocatore che anche umanamente mi piace tantissimo e che può diventare il simbolo di questa società. Ma un pensiero anche ad Alex Papaleo, dirigente e amico mancato due anni fa, che sarebbe il più gasato oggi. Se si guardano le ultime partite c’è un seguito di pubblico incredibile e quindi è chiaro che basterebbe avere un po’ di supporto da parte di istituzioni sportive e non, così come da parte di aziende, per permettere a Genova di avere una società di basket come hanno le altre regioni».

PALLACANESTRO SESTRI – TIGULLIO SPORT TEAM 68-57 (17-14; 33-28; 46-49)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 13, Cavallaro 12, Zerbino, Muzzì 11, Fazio 11, De Paoli 7, Massabó, Pintus 14, Barnini, Khelifi. Coach: Guida. Ass: Calvia.

TIGULLIO SPORT TEAM: Camperi, Brignolo 11, Matthews 8, Keita 3, Borselli 3, Gnocchi, Traorè, Bottino, Mangione 5, Mariani 2, Gelant 12, Gogishvili 13. Coach: Machiavello. Ass: Husam.