Serie A1, doppio colpo per il Bogliasco: Letizia Nesti e Vittoria Santoro

Bogliasco. Il Netafim Bogliasco 1951 ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio di due atlete che andranno a rinforzare la prima squadra femminile nel prossimo campionato di Serie A1.

Si tratta dell’attaccante classe 2002 Letizia Nesti, proveniente dalla Rari Nantes Florentia, e della marcatrice del centro Vittoria Santoro, un anno più giovane che arriva dall’Ekipe Orizzonte.

Due profili giovani ma con già tanta esperienza alle spalle, in grado di innalzare il tasso tecnico dell’organico a disposizione di Mario Sinatra. “Posso ritenermi davvero molto soddisfatto per questo doppio colpo – ammette il tecnico bogliaschino – Letizia è un ottimo attaccante, dotato di un bel tiro; Vittoria è invece una marcatrice veloce e scaltra. Andranno a coprire due ruoli in cui avevamo un po’ di carenze e sono certo che, oltre a crescere loro come atlete e persone, faranno crescere anche noi come collettivo. Le loro doti atletiche le conosciamo ma ciò che più mi ha colpito di entrambe è stato l’entusiasmo con cui hanno accolto la possibilità di venire a Bogliasco. Grazie ai loro arrivi e alle conferme in blocco delle protagoniste dell’ultima stagione sono sicuro di avere a disposizione una squadra più forte, che potrà puntare a migliorare quanto fatto l’anno passato”.

Letizia Nesti è nata e cresciuta, agonisticamente e non solo, a Firenze. Completata la trafila nel vivaio della Florentia è approdata quattro stagioni fa in prima squadra, disputando altrettante stagioni in A1. Presenza fissa nelle selezioni giovanili azzurre, ha preso parte con le neo-compagne Valeria Uccella, Dorotea Spampinato e Paola Di Maria all’Europeo Under 17 nel 2019 in Grecia e al Mondiale Juniores nel 2021 in Israele. “Ho incontrato spesso il Bogliasco in questi anni – racconta l’attaccante toscana – sia a livello giovanile che senior. Mi ha sempre fatto un’ottima impressione, così come ottime sono le parole di chi me ne ha descritto l’ambiente. So di arrivare in una società sana, dal clima positivo e molto famigliare. Le premesse perfette per chi, come me, affronta per la prima volta un’esperienza lontano da casa. E poi avrò modo di lavorare con un grande allenatore come Sinatra per il quale nutro una profonda stima. Insomma, credo che non potessi fare scelta migliore. Sono pronta a togliermi grandi soddisfazioni”.

Arriva invece dalla Sicilia l’altro volto nuovo dell’estate bogliaschina. Cresciuta nel vivaio dell’Ekipe, con cui ha vinto tre scudetti Juniores e un titolo Under 18, Vittoria Santoro ha in comune con la collega toscana una presenza pressoché costante nelle varie rappresentative nazionali giovanili. Anche per lei l’approdo in Liguria rappresenta la prima avventura fuori da quella Catania in cui nelle ultime tre stagioni è stata protagonista in prima squadra con la calottina della Brizz, conquistando una promozione in Serie A1 e la salvezza nell’ultimo campionato proprio ai danni della Florentia. “Quel che dico potrà apparire un po’ scontato – sostiene la neo-biancazzurra – ma la verità è che sono davvero felice ed emozionata di poter affrontare la mia prima esperienza lontano da casa in una piazza prestigiosa e in una società molto preparata come Bogliasco. Il messaggio di Sinatra, che mi voleva qui, era quello che aspettavo. Bogliasco è il luogo ideale per una giovane come me. Potrò conciliare ambizioni e crescita, trovandomi in un ambiente ideale. Inoltre ritroverò Dorotea (Spampinato, ndr), catanese come me e con cui ho cominciato a giocare fin dai tempi dell’Under 13. Non nascondo che la sua presenza ha influito molto sulla mia scelta. Ma negli anni ho conosciuto anche altre ragazze con le quali ho condiviso le esperienze nelle nazionali giovanili e nelle finali scudetto. E poi ci sarà anche Letizia che ho appena battuto nei playout di A1. Per farmi in qualche modo perdonare mi toccherà offrirle da bere…”.