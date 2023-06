Sei medaglie per l’atletica del Cus Genova ai campionati nazionali universitari

Genova. Grandi risultati per la spedizione del CUS Genova Atletica ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino. Un oro, tre argenti e due bronzi che hanno permesso all’Università di Genova di portare a quota 19 le medaglie complessive conquistate dal CUS nella kermesse marchigiana.

In primis Giordano Musso, capace di conquistare l’oro nel peso con la misura di 16.36, non lontana dal record regionale Marco Noli, ex CUS Genova. Doppietta d’argento nel lancio del martello, realizzata da Davide Costa con il suo 63.49, dietro al solo Giacomo Proserpio con 67.56, e da Ilaria Marasso con il suo 55.49. Doppietta cussina nei 200 con l’argento di Alessandro Cirillo e il bronzo di Luca Biancardi, rispettivamente in 21″42 e 21″44. Medaglia di bronzo conquistata anche da Mattia Braggio nei 5 km di marcia in 21″03″39. Ottimi piazzamenti anche per Francesco Rebagliati nei 400 hs, quarto con un crono di 53″29, e per Sofia Intili, sesta nel giavellotto.

I COMMENTI

Giordano Musso, atleta del CUS Genova Atletica e capitano della selezione universitaria, nonché studente di Scienze Tecniche dello Sport: “La gara è andata bene, anche come misura. Era ciò che mi aspettavo, forse qualcosina di più. L’obiettivo in questo periodo è sempre fare il record ligure, che arriverà a breve, abbiamo ancora gare per provarci. Riesco a rimanere stabile sopra ai 16 metri, cosa che mi dà soddisfazione. Poi in gare come queste spesso è importante solo vincere, quindi va bene così, sono soddisfatto. Come edizione dei CNU siamo andati molto bene, meglio dell’anno scorso secondo me. Abbiamo ottenuto risultati migliori e abbiamo preso più medaglie, che hanno aiutato anche il CUS a rendere al meglio in questi CNU. Come capitano sono soddisfatto, ci siamo divertiti”.

Ilaria Marasso, atleta del CUS Genova Atletica e della selezione universitaria, nonché studentessa di Scienze della Comunicazione: “La gara è andata molto bene, ho iniziato il primo lancio con lo stagionale, quindi subito con il botto. Mi sentivo molto bene, molto sciolta, il lavoro fatto in questi mesi sta venendo fuori. Spero di fare anche meglio nelle prossime gare. Della stagione, come di questa gara, sono molto soddisfatta. Di solito gli scorsi anni facevo meglio quella invernale e peggio quella estiva, ma in questa stagione mi sento super sul pezzo, ci sono sia di testa sia fisicamente. Spero le prossime gare di dare ancora il meglio perché ci sono! È sempre bello rappresentare l’Università di Genova perché ai CNU si crea sempre una bellissima atmosfera. Siamo tutti universitari in sessione, tutti sulla stessa barca. È bello fare queste gare con così tanta gente in una così bella atmosfera”.

Davide Costa, atleta del CUS Genova Atletica e della selezione universitaria, nonché studente di Economia: “Rispetto all’anno scorso è andata meglio, in quanto ero arrivato quarto a un passo dal podio. Almeno sono riuscito a ottenere il secondo posto anche se, considerando il risultato, non era questo l’obiettivo. Come spesso succede nell’atletica bisogna prendere quello che viene. Diciamo che i grandi obiettivi sono più in là nel tempo, come per esempio gli Europei U23. Rimane come rammarico questa giornata perché pensavo di stare un po’ meglio. L’obiettivo è performare meglio nelle prossime gare”.

Alessandro Cirillo, atleta del CUS Genova Atletica e della selezione universitaria, nonché studente di Scienze Ambientali: “Questa è stata la mia quarta gara della stagione. Sto viaggiando su tempi per me abbastanza accettabili, anche se voglio sempre migliorare. Diciamo che sono partito bene, ho avuto buone sensazioni sulle accelerazioni iniziali. Ho ancora qualche problemino sul finale, devo lavorare sulla rigidità degli ultimi metri, mi dovrei scomporre un po’ di più. Per ora me la faccio andare bene, andrò meglio la prossima. Qui a Camerino ho conosciuto delle bellissime persone, siamo una bella squadra che copre diverse gare. Sono contento dell’esperienza che ho fatto”.

Luca Biancardi, atleta dell’Atletica Arcobaleno e della selezione universitaria, nonché studente di Ingegneria Biomedica: “Giornata bella, organizzazione validissima. La medaglia non me l’aspettavo, anche se il desiderio c’era rispetto all’anno scorso, in cui ho perso il bronzo per 2 centesimi. Quest’anno il livello era molto più alto, sono riuscito a ottenere il bronzo anche dalla seconda serie e anche con il personale. Sono molto contento, spero che arrivino grandi cose nei prossimi mesi. Molto contento, belle sensazioni. Sono fiero di essere tra gli atleti che rappresentano Genova nell’atletica leggera. Tengo agli studi, infatti la mia laurea è imminente. Sono contento di aver rappresentato il CUS Genova”.

Mattia Braggio, atleta dell’Atletica Spezia Duferco e della selezione universitaria, nonché studente di Ingegneria Gestionale: “La gara è andata benissimo, temperatura ideale, tempo abbastanza buono. Sapevo che i primi due erano più forti quindi li ho lasciati andare, giocandomela facendo gara tattica contro l’atleta che poi è arrivato quarto, ottenendo così il bronzo. Tutti gli anni è sempre una bella emozione rappresentare l’Università di Genova. Anche con i compagni e con la squadra ci troviamo benissimo, è stato fantastico. Per quanto riguarda la stagione sta andando tutto bene. Una stagione più lunga rispetto all’anno scorso, in quanto abbiamo iniziato a gennaio e finiremo a luglio ai Campionati Italiani Assoluti a Molfetta. Aver fatto una gara di livello come quella di questi giorni non può che aver fatto bene alla mia preparazione”.