Scuola, assessore Brusoni: “Nel 2023 previste 60 nuove assunzioni”

Genova. “Negli ultimi due anni, è stata avviata una politica assunzionale con un continuo e costante incremento degli organici, garantendo, rispetto al 2017 (1.028 unità), una crescita: a fine 2023 si raggiungerà quota 1.055. Per il triennio 2023-25, il piano del fabbisogno del personale prevede di portare i collaboratori dei servizi socio-educativi a oltre 300 unità, gli assistenti di asilo nido a 446 e gli insegnanti della scuola a 357″ spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni, durante il suo intervento in consiglio monotematico sulle scuole 0-6.

E prosegue: “Per il 2023, è prevista l’assunzione di 60 persone, in particolare: 34 collaboratori, 16 assistenti asili nido e 10 insegnanti scuola infanzia. A fine 2023 si arriverà quindi a: 267 collaboratori, 435 assistenti, 353 insegnanti, per un totale di 1.055 unità a tempo indeterminato. Le assunzioni dei tre profili scolastici, previste all’interno del piano dei fabbisogni, per l’annualità 2023, sono state in gran parte anticipate ed effettuate già nel primo semestre di quest’anno. Le assunzioni, originariamente previste nel mese di settembre, verranno incrementate nel prossimo aggiornamento del piano dei fabbisogni, con l’aggiunta di ulteriori 9 unità di collaboratori”.

“Nel 2024, inoltre, a fronte di 21 pensionamenti, verranno assunte 44 persone, più del doppio degli esodi per un totale di: 283 collaboratori (+ 16 rispetto al 2023), 440 assistenti asili nido (+ 5 rispetto al 2023), 355 insegnanti scuola infanzia (+2 rispetto al 2023), per un totale di 1.078 unità a tempo indeterminato. Anche per l’anno 2024 verrà garantito l’organico ideale di 1.096 unità tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato – ha detto l’assessore Brusoni – Nel 2025, a fronte di 23 cessazioni ad oggi note, verranno assunte 50 unità. Per l’anno 2025 l’organico ideale di 1.096 unità sarà garantito con contratti a tempo indeterminato”.

E conclude: “La tematica assunzionale è stata al centro di 18 incontri con le parti sindacali e rappresentanti dei lavoratori nell’ottica di soluzioni condivise per garantire un servizio di qualità alle famiglie e ottimali condizioni ai lavoratori. Sui centri estivi, le iscrizioni si chiuderanno domani. Complessivamente è stata aumentata l’offerta di 200 posti rispetto lo scorso anno, per un totale di 800 posti per 18 nidi e 1.175 per 19 scuole dell’infanzia. È aumentato il numero delle sedi aprendo sedi territoriali, che storicamente non avevano il servizio ed in particolare aperture delle scuole infanzia Rivarolo, Garrone e Gnecco Massa per una migliore distribuzione territoriale dell’offerta con la finalità di evadere le esigenze di un maggior numero di famiglie. Il servizio sarà effettuato in parte dal personale comunale che ha volontariamente manifestato la volontà a proseguire il servizio frontale con i bambini oltre le 42 settimane del calendario scolastico ed in parte con il personale di cooperativa che si è aggiudicato l’accordo quadro biennale che è in vigore dalla scorsa stagione estiva”.

In previsione dei lavori finanziati dal Pnrr, l’assessore Brusoni ha specificato che “le sedi scolastiche alternative dove sarà trasferito il servizio 0-6 anni garantiranno l’offerta formativa, senza diminuzione rispetto a quella attuale, e l’organico necessario resta invariato” (446 assistenti asilo nido, 357 insegnanti scuola infanzia, 293 collaboratori e 9 assunzioni concordate il 1° giugno 2023).