Scoppia una bombola di acetilene in un cantiere: operaio ustionato

Genova. Paura questa mattina in piazza Adriatico, in Valbisagno, dove in corrispondenza di un cantiere, poco dopo le 7.30, ha preso fuoco una bombola di acetilene provocando fiamme e fumo.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, un’automedica del 118 e i vigili del fuoco di Genova.

Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto un operaio, al lavoro nel cantiere.

L’uomo per le ferite e le ustioni riportate è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.