Scolmatore del Bisagno, oggi esplosa la prima mina: due mesi di ‘volate’ in attesa della super talpa

Genova. E’ stata esplosa oggi la prima mina per gli scavi dello scolmatore del Bisagno, il cui cantiere insiste nei pressi dell’ex canile di Ca’ de Pitta, in Val Bisagno. La prima volata di prova è stata fatta brillare nella tarda mattinata, e servirà per verificare tutti i parametri necessari per proseguire questa parte dei lavori propedeutica per l’inizio dello scavo del tunnel vero e proprio.

In questa fase, infatti, il grande e atteso cantiere sta procedendo allo scavo del camerone sotterraneo, lungo oltre centro metri, che servirà per assemblare la grande talpa meccanica, una Tbm scudata, che scaverà nel sottosuolo per arrivare in corso Italia. Se la prova di questa mattina non farà emergere criticità di sorta, nelle prossime settimane le operazioni si intensificheranno, con una volata ogni due o tre giorni, per arrivare a concludere queste operazioni tra agosto e settembre.

E poi si aspetterà la super talpa in arrivo dal Giappone. Il grande macchinario è già stato acquistato e si sta solo aspettando il suo arrivo: per assemblarlo ci potrebbe volere più di un mese, ma grazie al suo utilizzo si dovrebbe recuperare sui tempi, tamponando i ritardi occorsi a seguito delle vicende giudiziarie – e poi superate – legate al consorzio Research, titolare dell’appalto i costruzione dello Scolmatore del Bisagno.

Video di Pierangelo Malfatti da Facebook