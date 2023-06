Scambiato per un pedofilo e ucciso a Molassana a calci e pugni, per la morte di Faveto giudizio immediato per i due giovani picchiatori

Genova. Giudizio immediato per Daniel Borsi, il 19enne che insieme a un amico 17enne pestò a sangue il 3 agosto 2022 l’ingegnere informatico Sergio Faveto nei giardini di piazza Unità d’Italia a Molassana, in Valbisagno.

Il pm Paola Calleri e il collega della Procura minorile Francesco Alvino hanno ottenuto per i due il giudizio immediato. Sono accusati di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il minorenne, assistito dall’avvocato Mario Iavicoli ha giò chiesto il rito abbreviato e dovrà presentarsi il 12 ottobre davanti al giudice del tribunale per i minori. E lo stesso potrebbe fare il maggiorenne Borsi, difeso da Simone Vernazza e Matteo Mezzapesa. Il processo per lui al momento risulta quindi fissato davanti alla Corte d’Assise per il prossimo 28 settembre.

Per favoreggiamento sono invece indagati dalla procura di Genova quattro amici dei due picchiatori che durante gli interrogatori avrebbero cercato di sviare le indagini. Potrebbe invece finire a processo per istigazione a delinquere l’uomo, vicino di casa di Faveto, che lo schiaffeggiò in pubblico la vittima accusandola senza fondamento di molestare i bimbi, dopo prima del drammatico pestaggio che portò alla morte dell’uomo, che non era affatto un pedofilo, come hanno accertato le indagini dei carabinieri, dopo un mese di agonia.

Faveto era semplicemente un uomo molto solo che passava spesso le serate nell’area verde di Molassana, navigando con il suo pc seduto sulla panchina. Ogni tanto mostrava ai ragazzini video sul computer che, è stato appurato senza ombra di dubbio dagli investigatori, altro non erano che cartoni animati.

“L’aggressione a Faveto è scaturita semplicemente da voci sulla sua presunta pedofilia, risultate peraltro infondate all’esito della perquisizione e l’attento vaglio degli apparecchi informatici della vittima. Non solo, ma l’indagato e gli altri giovanissimi hanno deciso di raggiungere Faveto per punirlo sulla base del sommario racconto de relato […] senza avere particolare motivo di rancore nei suoi confronti, cogliendo semplicemente l’occasione per realizzare una vera e propria spedizione punitiva” aveva scritto il gip Silvia Carpanini. E gli amici poi, avevano cercato, di coprire gli aggressori.