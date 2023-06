‘Scacchi per tutti’, giovedì 8 giugno nella sala del municipio Medio Levante un corso gratuito per imparare a giocare e scoprire le mosse vincenti

Genova. Una serata dedicata agli scacchi, con un corso gratuito per i principianti ma anche per tutti coloro che vogliono provare a cimentarsi con questo gioco e non ne hanno mai avuto l’occasione. L’iniziativa si chiama ‘Scacchi per tutti’ e si svolgerà giovedì 8 giugno a partire dalle 18.30 nella sala del municipio Medio levante di via Mascherpa alla Foce.

A organizzare il corso è l’asd Poldo, associazione scacchistica, nata subito prima dell’inizio del covid, con sede all’omonimo Poldos’pub di via Pisacane. Lì tutti i martedì sera il gruppo di giovani che ha dato vita all’associazione non solo gioca a scacchi e organizza tornei, ma scambia tecniche e libri e insegna le regole base a chi vuole imparare.

Questa volta l’associazione, nata e cresciuta nel quartiere e che sta portando sempre più giovani a scoprire il mondo degli scacchi, in ‘trasferta’ in Municipio per un’iniziativa fortemente voluta dalla presidente del municipio medio levante Anna Palmieri e dal vicepresidente e assessore alla Cultura Luca Rinaldi, consci dell’importante ruolo aggregativo che la realtà associativa dell’asd Poldo svolge per il quartiere”.