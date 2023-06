Sant’Olcese, affettato il salame più lungo del mondo: 40 metri di insaccato in vendita per beneficienza

Genova. Un salame di Sant’Olcese da 40 metri – il più lungo del mondo – realizzato dai due salumifici storici della località dell’entroterra genovese, è protagonista della Festa dei Comuni del trenino, evento organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Amt e i comuni di Sant’Olcese, Serra Riccò e Casella in occasione della riapertura integrale della tratta tra piazza Manin a Genova e Casella dello storico trenino.

Il primo taglio è stato effettuato questa mattina dal governatore Giovanni Toti, insieme al sindaco metropolitano Marco Bucci e alla sindaco di Sant’Olcese Sara Dante. Il salame verrà tagliato e venduto presso i due salumifici e il ricavato sarà devoluto alla scuola dell’infanzia “L’orsetto”.

“Una giornata di festa, sapori e tradizioni per celebrare il nostro entroterra, puntando su uno dei prodotti più tipici di questi luoghi – spiega il presidente Toti – : Regione Liguria lavora con costanza per valorizzare e far conoscere sempre di più il nostro territorio, non solo le località di mare, ma anche e soprattutto quelle dell’interno, capaci di offrire opportunità culturali, escursionistiche ed enogastronomiche uniche, fattori in più per attrarre visitatori 12 mesi l’anno e dare una spinta sempre più forte alla destagionalizzazione del turismo della nostra regione. Una festa che tocca tre Comuni, quelli previsti dall’itinerario del trenino di Casella, che torna a percorrere l’intera tratta da Genova al borgo della valle Scrivia”.

“È una giornata di grande festa per il nostro entroterra – spiega il sindaco della Città metropolitana Marco Bucci – : oggi celebriamo le nostre eccellenze, i prodotti tipici e le aziende storiche che hanno segnato la storia di questo territorio e che continueranno a scrivere il futuro della nostra enogastronomia.

Il salame di Sant’Olcese rappresenta una tradizione tramandata di generazione in generazione, unica e senza tempo. ‘La festa dei comuni del trenino’ è un viaggio alla riscoperta delle nostre più tipiche e suggestive vallate, lungo il tracciato ferroviario del Trenino di Casella, infrastruttura che unisce il cuore di Genova con il suo interno. Un veicolo di grande promozione del turismo, amato da tutti i genovesi”