Santa Margherita Ligure, lunedì l’inaugurazione dell’Infopoint della pesca

Santa Margherita Ligure. Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, lunedì 12 giugno a Santa Margherita Ligure, sarà presente all’inaugurazione ufficiale dell’Infopoint della pesca insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria.

Si tratta di un vero e proprio ufficio di informazione dedicato all’ambiente marino in zona pre-portuale, prossimo alla passeggiata a mare, e rappresenta l’ultimo progetto del FLAG GAC Levante Ligure realizzato grazie ai Fondi FEAMP ( Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – Misura 4.63 Codice Progetto Regione Liguria 03/FL/2016/LI), con una dotazione di circa 30mila euro.

“L’obiettivo – spiega Piana – è quello di aprire le porte di un luogo fisico, in posizione strategica, dotato di strumentazioni informatiche per promuovere attività di vario genere: di aggregazione per i pescatori professionali, di formazione, dimostrativa e di degustazione. Il Comune di Santa Margherita ha inoltre messo a disposizione con lungimiranza, per fare rete sul territorio, il Castello Cinquecentesco e il compendio immobiliare Villa Durazzo. Una risposta concreta alle esigenze delle Associazioni di categoria del settore pesca, di chi ama il mare e le sue peculiarità, che si propone di promuovere tutto il territorio a 360 gradi secondo i diversi profili storici, culturali, artistici, paesaggistici ed enogastronomici. Ringrazio tutti gli Enti e le Associazioni che hanno reso possibile e raccolto con entusiasmo questa sfida stimolante per il prossimo futuro, unendo ancor di più diverse realtà che operano sul territorio comunale e regionale”.

Soggetti coinvolti: il Comune di Santa Margherita Ligure, la società Progetto Santa Margherita, la Camera di Commercio di Genova, l’Area Marina Protetta di Portofino, Coldiretti Impresa Pesca Liguria, Confcoperativa e FedAgriPesca Liguria, Federcopesca Liguria, Associazione Pescatori Dilettanti, Consorzio Motopescherecci, La Calata, Tlm Nautica.