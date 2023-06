Sanità, la replica di Gratarola dopo il corteo della Cgil: “Estrapolazione dei dati distorsiva della realtà”

Genova. “Spiace che un tema così delicato venga strumentalizzato per fini politici e venga utilizzato come tema di contrapposizione. Nessuno nasconde i problemi ma si tratta, nella sostanza, di temi nazionali da risolvere a livello di sistema. In particolare, a proposito dei pronto soccorso, la diffusione e l’interpretazione di dati estrapolati da un contesto generale può essere distorsiva nei confronti di un sistema che mostra importanti punti di forza”. Così l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola in merito ai dati diffusi nella giornata di oggi dalla Cgil e da alcuni consiglieri di opposizione sulla sanità ligure.

Regione Liguria – attraverso una nota stampa – sottolinea che intanto “va specificato come i tempi di permanenza nel pronto soccorso siano diversi dai tempi di attesa. La permanenza viene stimata a partire da quando il paziente viene preso in carico fino alle sue dimissioni o ricovero. Durante il periodo di permanenza il paziente è in cura all’interno del pronto soccorso. In questo senso, nell’anno in corso, i tempi di permanenza media complessiva in Liguria sono pari a 5 ore e 49 minuti, tempistica che rispetta abbondantemente le linee guida ministeriali che prevedono dimissioni entro 8 ore. Il dato della sola area metropolitana genovese sui tempi di permanenza del 2022, citato dalla Cgil, è pari a 6 ore e 41 minuti e non oltre le 10 ore come sostiene il sindacato. I dati citati sono tutti contenuti nella banca dati ufficiale sanitaria di Regione Liguria.

La presenza di una elevata numerosità di codici verdi e bianchi, che rappresentano nella stragrande maggioranza dei casi inappropriatezza all’interno di un pronto soccorso, non fanno altro che generare sovraffollamento e inficiare in questo modo la gestione dei casi più complessi”.

“Più in generale il numero degli accessi ai pronto soccorso liguri – aggiunge Gratarola – risulta viziato da una sanità territoriale che ha scarsa capacità di assorbimento e che, proprio per questo motivo, è oggetto di un potenziamento grazie alla Missione 6 del Pnrr con cospicui investimenti in Ospedali e Case di Comunità”.

In merito alle liste d’attesa Regione Liguria sottolinea che il totale degli interventi di recupero di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica non erogate a causa della pandemia e interventi per l’abbattimento delle liste d’attesa effettuati nel 2022, anche attraverso i fondi di cui alla Legge n.231 del 30 dicembre 2022, è superiore, rispetto al 2020, di 39.844.469 euro per quanto riguarda i ricoveri per interventi chirurgici in elezione e di 65.824.179 euro per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale erogate tramite ricetta del Servizio Sanitario Nazionale. Nello specifico, per quanto riguarda l’endoscopia diagnostica, siamo passati dall’erogazione (tramite ricetta SSN, quindi offerta a CUP) di 19.000 prestazioni nel 2020, a 25.000 nel 2021 e 27.000 nel 2022. Più in generale bisogna sempre ricordare che quando si superano i giorni previsti nella prenotazione Cup, si devono attivare percorsi di tutela delle Asl. Attraverso numeri verdi e/o mail specifiche indicati sui siti delle Aziende Sanitarie Locali i pazienti vengono presi in carico con segnalazione diretta.

“Per affrontare con più efficacia il tema della mobilità sanitaria – sottolinea l’assessore alla Sanità- sono state avviate interlocuzioni con Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana per la stipula di accordi al fine di evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza. Il confronto mira anche a favorire collaborazioni interregionali per attività che puntino a non creare competizione tra regioni, ma efficaci sinergie in base alle proprie peculiarità contemperando al contempo meccanismi adeguati di controllo”.

In merito infine ai dati di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) citati nello specifico dal consigliere di opposizione Ferruccio Sansa in un post vale la pena sottolineare quanto segue. Il Portale statistico Agenas prende in considerazione i dati del triennio 2019-2021, caratterizzato da una profonda mutazione del contesto in cui si è trovato ad operare il SSN. Agenas, attraverso il Piano Nazionale Esiti (PNE), effettua una analisi profonda della situazione nazionale durante il biennio 2020-2021.

Per quanto riguarda l’area cardiovascolare, i dati relativi al numero di ricoveri per bypass aorto-coronarico (BAC) e sostituzione valvolare a livello nazionale, hanno mostrato un leggero trend in diminuzione. Il dato interessante è che in Liguria gli interventi sulle valvole vengono eseguiti esclusivamente in due strutture e per entrambe, i valori mediani di mortalità, sono risultati inferiori alla soglia del 4% indicata dal DM 70/2015.

Agenas fa un approfondimento dell’analisi sul rispetto dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica, valutando la differenza di prestazioni rispetto al 2019, che risulta essere di -0,1% (rispetto al Veneto che risulta -5,1%). Va tuttavia sottolineato che il report del PNE riferito al 2021 in Regione Liguria, a proposito della chirurgia oncologica delle patologie più frequenti ha evidenziato risultati complessivamente positivi. Infatti in Liguria, il numero di ricoveri per tumore maligno della mammella è rimasto sostanzialmente costante negli anni con un trend in leggero aumento fino al 2019, per poi subire una riduzione nel 2020, mentre il 2021 si è contraddistinto per un perfetto riallineamento al trend. Sempre secondo i dati del PNE di Agenas relativamente al tumore maligno della prostata in Liguria si è osservato un aumento degli interventi chirurgici nel periodo prepandemico, mentre nel 2021 si è assistito ad una ripresa superiore alle attese rispetto al confronto nazionale(+10,3%).

Le liste d’attesa rappresentano un nodo cruciale per la gestione del paziente chirurgico. Il rispetto dei tempi di attesa può essere condizionato da una modalità di gestione organizzativa eterogenea. Pertanto è stato predisposto un documento di indirizzo (delibera di Alisa 120/2023), volto ad efficientare ulteriormente il percorso del paziente chirurgico e atto a garantire una risposta al paziente che necessita di trattamento chirurgico omogenea, tempestiva e appropriata su tutto il territorio regionale.

In supporto all’assessore Gratarola anche il commento politico della Lista Toti: “Speculare su questi argomenti è sempre meschino. Ma almeno l’opposizione dovrebbe imparare a farlo con dati corretti”.