Sampierdarena, un’area per cani e famiglie all’Inac di via Fanti: ok alla proposta della Lega

Genova. “A Sampierdarena, in via Manfredo Fanti, si trova un’area verde di ampia metratura di proprietà dell’Inac (Istituto nazionale assistenza cittadini). Questo terreno potrebbe essere destinato a scopi di pubblica utilità per i cittadini della zona e non solo”.

È quanto ha proposto in una mozione approvata in Municipio Centro Ovest la consigliera Serena Russo della Lega

“Per esempio, visto che a Sampierdarena ci sono poche aree di sgambatura cani, e che peraltro queste aree sono molto richieste dai cittadini conduttori di animali, abbiamo chiesto all’assessore competente di valutare la fattibilità di realizzare nell’area proposta una zona perimetrale per sgambatura cani”.

“Nell’area potrebbero inoltre essere previsti ulteriori spazi da adibire ad aree giochi per bambini e famiglie”, ha aggiunto Russo.