Sampierdarena, tecnico sigilla un contatore dell’acqua: accoltellato da un residente moroso

Genova. Un uomo di 33 anni è stato accoltellato questa mattina a Sampierdarena ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi. Sul posto sono state inviate le volanti dell’upg che hanno trovato sul posto i carabinieri di zona.

È successo poco dopo le 9.30 in via Giovanni Miani, una traversa di via Fillak. Secondo quanto ricostruito la vittima dell’aggressione, un operaio di una ditta incararicata dalla Smag, che stava risigillando col piombo un contatore dell’acqua perché lo stabile risulta moroso da tempo. L’acqua era stata già chiusa in precedenza ma il contatore era stato abusivamente riaperto diverse volte e quindi il dipendente era incaricato di verificare e nel caso rimettere i sigilli.

Il lavoratore però è stato notato da due residenti dello stabile, padre e figlio: è stato aggredito prima dal figlio, che ha 31 anni e gli ha spruzzato addosso uno spray urticante, subito dopo è sceso il padre che lo colpito con una coltellata sotto l’ascella destra.

Soccorso dai militi della Croce Oro di Sampierdarena e dall’automedica del 118, l’uomo non ha perso conoscenza ma è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. E’ vigile e cosciente ma la prognosi al momento resta riservata

L’aggressore, un uomo di 62 anni, è stato fermato dai carabinieri e sarà quasi certamente arrestato per tentato omicidio.