Sampdoria: poche parole e tanti fatti

Genova. Qualora ci fossero stati dubbi sulle intenzioni dei nuovi azionisti di maggioranza, il contro riscatto di Wladimiro Falcone dovrebbe averli dissipati, quindi non resta proprio che fare come loro ed aspettare i fatti, più che le parole…

Entro la data prevista del 20 giugno, sono state ottemperate tutte le clausole vincolanti per ottenere l’iscrizione alla Serie B.

Dunque, il suggerimento a chi tifa Sampdoria è di non allarmarsi per le voci di cessioni, perché (fatto salvo il fatto che, ovviamente, ad uno fra Audero e Falcone sarà concessa la facoltà di andare a giocare altrove) i vari Gabbiadini (si parla di Cagliari e Paok Salonicco), Augello ( Ranieri vorrebbe anche lui), Léris (fresche le notizie di un interessamento da parte dell‘Udinese) lasceranno Bogliasco solo se il nuovo management tecnico deciderà di voler/poter rinunciare a loro.

A tale riguardo, mentre non trovano smentite i prossimi arrivi di Fabio Paratici e di Nicola Legrottaglie, qualche ripensamento sembra risultare sul nome del nuovo direttore sportivo, nel senso che Riccardo Pecini non rientra più fra le certezze ed al suo posto si fanno i nomi di Giovanni Manna (d.s. della Juventus Next Generation), Matteo Tognozzi (responsabile attuale dello scouting bianconero) ed in terza ipotesi, di Pietro Fusco, a quanto pare destinato alla Spal.

Anche il nome del futuro mister, viene messo in discussione dei media, tanto che il silenzio su Fabio Grosso viene da alcuni interpretato come un tentennamento delle parti, che ha fatto rispuntare le ipotesi Marco Baroni, Andrea Pirlo e della new entry Francesco Farioli, mister giovanissimo che ha già allenato, nella Super Lig turca, il Fatih Karagümrük e l’Alanyaspor.

Se le decisioni su Augello, Gabbiadini e Léris, le prenderà il nuovo staff tecnico, a maggior ragione, così avverrà per i giovani rientranti dai prestiti, in primis per quelli che hanno fatto particolarmente bene, come Leonardo Benedetti (nel mirino della Salernitana e seguito anche dalla Lazio), Simone Giordano (l’Ascoli insiste per il rinnovo), Lorenzo Di Stefano (altrettanto sta facendo il Gubbio, ma sull’ex pupillo di Tufano ci sono anche tre team della Serie B, quali Modena, Pisa e Sud Tirol), Marco Delle Monache, Matteo Stoppa, Emanuel Ercolano ed Ivan Saio.

Qualche estimatore nella Serie ‘cadetta’ sembra avere anche Nicola Murru, ma il giocatore non sembra disposto ad accettare le lusinghe palermitane.

Scarsissime, invece, le voci di giocatori in arrivo, anzi il chiacchierato, sui media, è uno solo: l’ascolano Michele Collocolo, centrocampista del ’99, per avere il quale la Samp dovrà vincere la concorrenza di Cagliari, Fiorentina e Lecce.

In tema di mercato estivo, ci piace segnalare il quasi definito approdo di Andrea Tessiore (ex capitano della Primavera doriana, con una trafila di esperienze a Pesaro, Latina e Trieste) al Cittadella, dove avrà occasione di giocare in Serie B.

Altra notizia, da segnalare ai tifosi della Samp, la partecipazione di Graeme Souness ad una staffetta (di soli sei nuotatori), che per beneficienza, ha attraversato a nuoto la Manica, per raccogliere fondi da destinarsi ad una ragazza scozzese, con una malattia rara, a testimonianza del fisico e del cuore di ‘Charlie Champagne’, capace di una tale impresa, all’età di 70 anni. Del resto, chi ha avuto modo di seguirci, nelle varie partecipazioni di Alessandro Scanziani alle nostre video trasmissioni, ha ben note le doti fisiche/umane e carismatiche di ‘Charlie Champagne’.