Sampdoria, tris d’assi: Paratici, Pecini e Grosso

Genova. Cambia l’obiettivo Sampdoria, circa il d.s. da affiancare al consulente Fabio Paratici.

Claudio Chiellini viene dato, da diverse fonti, prossimo ad andare a ricoprire l’incarico di responsabile della Next Generation della Juventus ed al suo posto, in blucerchiato, viene dato per imminente il ritorno di fiamma di Riccardo Pecini.

Arriva, invece, da Lecce la prima ufficialità di mercato.

I salentini hanno annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto per Wladimiro Falcone, fermo restando che adesso alla Sampdoria è riservata la possibilità di attivare il diritto di opzione di contro riscatto.

Buone nuove arrivano dalla Grecia, da Atene per la precisione, dove circola la notizia che il Panathinaikos è interessato al tesseramento di Filip Djuričić, fatto che libererebbe la dirigenza Samp di un pesante ingaggio.

Altre notizie volanti, danno Lorenzo Di Stefano e Simone Leonardi nel mirino del Catania, appena salito in Serie C anche per merito del prestito blucerchiato Mattia Vitale, che alle falde dell’Etna vorrebbe rimanere. In effetti un prestito in Terza Serie di Leonardi ci potrebbe stare, mentre Di Stefano, dopo la positiva esperienza nel Gubbio, merita di dimostrare le sue qualità in Serie B, possibilmente proprio del Doria, dove – a detta dello stesso Felice Tufano – ospite nei giorni scorsi di una video intervista in esclusiva su Genova 24 ed Ivg – meritano di trovare posto sia Leonardo Benedetti (protagonista nel Bari che, nei play off, ha sfiorato la massima serie), che Simone Giordano (buono il suo campionato in prestito all’Ascoli).

Ha estimatori fra i ‘cadetti’ (Modena) anche Daniele Montevago e lo stesso Emanuel Ercolano (positiva il suo campionato alla Turris) merita di essere portato nel ritiro estivo e provato dal nuovo tecnico (quasi sicuramente Fabio Grosso), mentre le convocazioni di Mihailo Ivanović e Telasco Segovia dipenderanno dalle precedenti decisioni di riscattarli, rispettivamente dal Vojvodina e dal Deportivo Lara.