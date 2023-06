Sampdoria, nel mirino i giovani  Matteo Prati, Cher Ndour, Giovanni Fabian

Genova. Poco più di due settimane all’11 luglio, giorno in cui, in quel di Como, verrà presentato il calendario del prossimo campionato di Serie B (che sarà oggetto dell’importante novità dei due gironi asimmetrici e cioè non speculari, come già sperimentato nella serie superiore), una data che dovrebbe presumibilmente coincidere col ritrovo a Bogliasco del nuovo gruppo di giocatori blucerchiati, agli ordini naturalmente del nuovo staff tecnico, quello che – a seguire – andrà a preparare la stagione nel ritiro che, stando alle ultime indicazioni – dovrebbe svolgersi a Livigno, nell’Alta Valtellina, a circ 1.800 mt sul livello del mare.

Non può che essere imminente, quindi, lo svelarsi del management tecnico, di certo ormai definito ed in attesa della ufficializzazione, magari in uno con quella dell’ottenuto diritto all’iscrizione alla Serie B.

Il cast ‘ricerca mister’, effettuato più sui media che nella realtà, ha intanto escluso Pippo Inzaghi, che la nuova proprietà della Reggina ha appena confermato alla guida del team dello Stretto, come pure – per quanto fosse un outsider tra i candidati – Aimo Diana, destinato ad una nuova esperienza in Serie C, al Vicenza.

Fatto salva la suggestione Francesco Farioli, in effetti, Giuseppe Iachini, più che tornare alla Samp, è probabile che vada ad occupare la panchina dello Sheffield o dell’Hellas, che in verità, punta più all’ex Lecce, Marco Baroni.

Quindi, logica dice che il prescelto è (stato) Fabio Grosso, l’uomo dell’ultimo rigore decisivo ai Mondiali del 2006, che ha ricevuto l’endorsement di Renzo Ulivieri e Walter Novellino (due che di promozioni se ne intendono) e se poi dobbiamo sbilanciarci, il direttore sportivo, che completerà il quadrilatero con Fabio Paratici e Nicola Legrottaglie, sarà Matteo Tognozzi (fatta salva la possibilità di una conferma di Mattia Baldini).

Insomma un management tale da ricomporre, a tempo di record, la rosa, mentre il nuovo mister inizierà a studiare, in ritiro, i tanti giovani ex Primavera (e gli attuali) di ritorno dalle positive esperienze in prestito.

Le voci di mercato di questo week end, hanno riportato l’interesse della Reggiana per Manuel De Luca, quello della Salernitana per Leonardo Benedetti, ma soprattutto la conferma che l’Inter sta pensando ad Emil Audero, in caso di cessione di André Onama, con l’intenzione di mettere sul piatto alcune possibili contropartite tecniche, come ad esempio il giovane centrocampista Giovanni Fabbian, reduce dal prestito alle Reggina.

Un altro giovane ‘chiacchierato’, come in orbita blucerchiata, visto che di Jacopo Pellegrini abbiamo parlato nei giorni scorsi, è Matteo Prati, mediano della Spal, che è stato fra quei giocatori che più ci sono piaciuti nel recente Mondiale Under 20 e poi in Francia si parla della possibilità di un prestito al Doria di Cher Ndour, centrocampista del 2004, che il Paris Saint-Germain ha appena prelevato svincolato dal Benfica.

E’ stata invece smentita dal suo stesso agente, la voce che aveva riguardato Lorenzo Lucca, rientrato al Pisa dal prestito all’Ajax e che il suo stesso procuratore ha detto destinato all’Udinese.