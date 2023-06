Sampdoria: le ultime news di mercato

Genova. L’annuncio sul sito ufficiale della Sampdoria della risoluzione consensuale del contratto, a suo tempo stipulato con Filip Djuričić, persegue l’obiettivo della Samp di liberarsi di quei componenti della rosa dello scorso anno, il cui rendimento è risultato non in linea con le prestazioni… perché il trequartista serbo è stato in effetti ben lungi dallo sfoderare prestazioni in linea con quelle messe in mostra con il Benevento ed il Sassuolo di Roberto De Zerbi, per cui non resta che augurargli di tornare a quei livelli, con la maglia del Panathinaikos, che andrà prossimamente ad indossare.

A proposito di auspici, si spera che – come riportato dalla stampa siciliana – Antonino La Gumina possa diventare la punta scelta dal Palermo (in lizza con lui ci sono Filippo Falco, Andrea Favilli e l’altro ex Ilija Nestorovski), per condurre l’attacco dei rosanero.

L’ago della bilancia cessioni, in questo periodo, sembra propendere più verso Emil Audero, che non verso Wladimiro Falcone (sempre ammesso che l’uscita dell’uomo derby non comporti minusvalenze). Questo almeno se si vuole correre dietro alle voci di chi segue i mercati di Empoli (Guglielmo Vicario viene dato in orbita Tottenham), Lazio ed addirittura Inter… poi ci sta anche chi come la Fiorentina sta ancora giocando a ‘testa o croce’ (un po’ come la Samp) nella scelta fra i due, aggiungendoci l’opzione Alessio Cragno.

Intanto Samuel Ntanda Lusika, che secondo alcune voci avrebbe ultimato la stagione a parametro zero, è finito nel mirino di Luton Town e Anderlecht (team quest’ultimo con cui aveva tirato i primi calci), ma sarebbe davvero un spreco di opportunità, dopo che gli si è fatta assaggiare la Serie A, negli ultimi minuti contro il Napoli, non vederlo ancora un anno alla ‘scuola Tufano’, nella convinzione che il processo di crescita il ragazzo lo avrebbe potuto completare in blucerchiato, così come Telasco Segovia e Mihailo Ivanović… e pazienza per il venezuelano, che non ha del tutto convinto nell’esperienza in Primavera, ma sul belga e soprattutto sul serbo, lo stesso Felice Tufano aveva espresso parole al miele, in una video intervista concessa in esclusiva su Genova 24 ed IvgSport… e l’esordio last minute, a bocce praticamente ferme, lasciava intuire l’intenzione, anche manageriale, di investire sui tre giocatori…

Sempre a proposito di giovani, stando comunque alla stampa rumena, Octavian Popescu, attaccante (classe 2002) della Steaua Bucarest, con già sette presenze nella Nazionale balcanica, è monitorato non solo dalla Fiorentina, ma anche dalla Sampdoria.

Un altro prospetto accostato al Doria, è uno dei tanti Pellegrini, Jacopo in questo caso, la punta centrale del Sassuolo, che nell’ultima stagione è stato tra i primattori della Reggiana, salita in Serie B.