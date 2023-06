Sampdoria, il casting degli allenatori è partito. Su quale profilo puntare?

Salutato Stankovic, inizia il casting per scegliere il nuovo allenatore della Sampdoria. Tanti i nomi che circolano. Tuttavia, cosa ancora più importante del nome, in questa fase, è identificare il “profilo” giusto per un rapido ritorno in Serie A. Per vincere tutte le strade sono valide: ci sono lo specialista in promozioni, l’esperto “aggiustatutto”, l’allenatore d’avanguardia, la scommessa e lo staniero. Quale però quella “più sicura” da intraprendere?

Lo specialista “alla Marco Baroni”

Una prima idea potrebbe essere puntare su un tecnico che ha di recente ottenuto la Promozione. Insomma, uno che “sa come si fa” e che “conosce il campionato”, qualsiasi cosa questi due adagi vogliano dire. Il nome uscito in queste ore è quello dell’attuale tecnico del Lecce, promosso con i salentini lo scorso anno e con il Benevento nella stagione 2016/17. Potrebbe interessare anche Stroppa, che pur senza brillare ha portato il Monza nella massima serie. Un bel risultato ma arrivato per il rotto della cuffia quando invece l’obiettivo era salire senza troppi patemi. Terzo nome, Filippo Inzaghi. Protagonista col Benevento.

L’esperto aggiustatutto alla “Beppe Iachini”

Premessa, mister Iachini con le sue quattro promozione sarebbe ‘re’ della categoria precedente. L’ultima però risale a una decina di anni fa, nella stagione 13/14. Il tempo passa per tutti e quindi Iachini rientra nel profilo dei mister che senza troppi fronzoli – gran qualità – raggiungono spesso e volentieri gli obiettivi. E alla Sampdoria lo sanno bene. Un mister che avrebbe meno pretese di altri in termini di ‘tipi di giocatori’ che potrebbe avvantaggiare il lavoro del direttore sportivo. Nella categoria, rientra anche sir Claudio Ranieri, che difficilmente però lascerebbe il Cagliari in caso di promozione in Serie A. Meno glamour ma pur sempre un mister esperto sarebbe Luca Gotti, o puntare a sorpresa su Davide Nicola, che nelle situazioni “di riscatto” è un maestro nel motivare gli ambienti. Pedigree importante ma con tutte le caratteristiche citate è anche Rino Gattuso.

Il mister d’avanguardia “alla Paolo Zanetti”

Il mister “moderno”, giovane e con idee propositive. Idee di gioco chiare e votate all’attacco. Se supportato da una rosa di qualità assoluta è il tipo di mister con cui si possono “fare sfracelli”. Se, invece, non si azzeccano alcuni giocatori chiave o un buon numero di gregari il rischio è quello di “incartarsi” su richieste tattiche e sofismi poco congeniali alla serie cadetta. Paolo Zanetti, non proseguisse con l’Empoli, potrebbe essere il profilo ideale con l’idea però di allestire una rosa importante dando anche un occhio alla stagione seguente in Serie A, dove bisognerebbe poi fare solo alcuni accorgimenti. Ci sarà la disponibilità economica per un progetto da subito così ambizioso?

La scommessa alla “Andrea Pirlo”

Tra i nomi più suggestivi, quello di Andrea Pirlo, allenatore in cerca di panchina dopo le esperienze altalenanti con Juventus e i turchi del Karagumruk. La personalità non mancherebbe e le ultime due stagioni della Juventus rivalutano in senso positivo quanto fatto dall’ex playmaker della nazionale specialmente a livello di qualità del gioco. In casi “alla Pirlo” varrebbero le possibili controindicazioni dell’allenatore d”avanguardia” con qualche incognita in più. Zanetti, infatti, ha portato in Serie A il Venezia. Un nome di prestigio potrebbe però al contempo stuzzicare l’appetito di giocatori importanti.

Lo straniero

La nuova proprietà potrebbe voler rompere con il passato e puntare su un mister proveniente dall’estero. Radrizzani aveva stupito tutti portando Bielsa al Leeds in seconda serie. Le incognite sono tante, si veda l’esperienza di Blessin al Genoa, ma perché no?