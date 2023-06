Sampdoria, giornate decisive: accordo coi creditori, domani l’assemblea per l’approvazione del bilancio

Genova. La Sampdoria ha raggiunto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del debito. Gli ultimi accordi con i creditori, tra cui alcuni procuratori che avevano debiti di svariati milioni di euro, consentiranno la presentazione del piano al Tribunale, che nel frattempo ha rinviato l’autorizzazione al finanziamento del prestito obbligazionario al prossimo 19 giugno.

Si tratta di un rinvio legato ai tempi tecnici di insediamento di un perito, Stefano Gorgoni, che ora dovrà valutare i documenti per capire se sono sufficienti per il salvataggio della Società. Dopo l’accordo di ieri sera la situazione sembra più rosea. Si tratta comunque di un tassello fondamentale nei giorni che precedono l’iscrizione al campionato di serie B, (ultima chiamata il 20 giugno).

Domani all’ora di pranzo è convocata l’assemblea degli azionisti della Sampdoria per un altro passaggio necessario: l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. La destituzione di Ienca con Fabio Toso al vertice della Sport Spettacolo Holding, che formalmente possiede ancora la Sampdoria, ha rievocato fantasmi che i tifosi pensavano fossero ormai allontanati. Il timore è che l’assemblea di domani vada deserta e che tutto vada a giocarsi proprio a ridosso della scadenza per l’iscrizione al campionato, visto che la data fissata per la seconda convocazione è il 19 giugno e la terza il 20.

Solo con l’approvazione del bilancio e l’ok del Tribunale si avrà il via libera per tutti gli adempimenti necessari per la Serie B.

L’altra incognita, riflesso del mischiare le carte di Ferrero, è la nomina del nuovo cda. Formalmente Lanna, Bosco, Panconi e Romei decadranno con l’approvazione del bilancio. Visti i rapporti non proprio idilliaci, per usare un eufemismo, tra Ferrero e Lanna, potrebbe esserci un ultimo colpo di coda da parte del Viperetta.