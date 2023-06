Sampdoria: ecco lo staff di Pirlo

Genova. Fatti i doverosi complimenti, per la sobrietà della prima conferenza stampa della ‘nuova’ Sampdoria, altrettanto va fatto al duo Radrizzani e Manfredi, per le prime tre scelte ufficializzate (Pirlo, Legrottaglie e Giani), che evidenziano l’intenzione di mettersi in casa un management tecnico coeso, che ha già fatto parte (piaccia o meno) di una realtà strutturata, ricca di conoscenze ed agganci.

I nomi di Legrottaglie e Pirlo sono noti a tutti i lettori e non hanno bisogno di particolari presentazioni, ma anche il meno conosciuto, Lorenzo Giani, messo a capo dello scouting, ha già un invidiabile curriculum, solcato dall’aratro di Fabio Paratici, col quale congiuntamente ha ‘seminato’ in casa Juventus e poi in quella del Tottenham… e se due indizi fanno una prova, tre fanno supporre che, anche in casa Sampdoria, sia stato proprio Paratici, magari non a tessere la tela, ma quanto meno a fornire i giusti consigli… anche se, al momento secondo la stampa cittadina, non ci sarebbe stato nessun coinvolgimento al riguardo.

Stesso discorso vale per il direttore sportivo, titolo per il quale sono tuttora in corsa, Mattia Baldini, Matteo Tognozzi (altro ex Juve), Francesco Girardi e Mauro Pederzoli, il quale ultimo, però, è ancora legato al Parma.

Incastrata questa tessera, si potrà ampliare e completare il puzzle Sampdoria, a partire dai componenti dello staff che affiancherà Pirlo, al cui fianco viene dato, per certo, il fido Roberto Baronio, oltre all’intero staff che lo aveva seguito in Turchia, vale a dire il preparatore atletico Paolo Bertelli (già in blucerchiato con Ranieri), il collaboratore tecnico Mauro Bertoni ed il preparatore dei portieri Nicola Pavarini.

L’augurio è che, della ‘vecchia guardia’, resti chi ha fatto bene (oltre a Marco Lanna) e cioè chi ha guidato il settore giovanile (Gianni Invernizzi), che nonostante il mare tempestoso in cui si è trovato a navigare, grazie soprattutto alle capacità carismatiche e di aggregazione di Felice Tufano, ha portato per due anni consecutivi, la Primavera ai playoff ed il terzo anno ad una esaltante salvezza, raggiunta facendo le nozze, non dico coi fichi secchi, ma sicuramente senza budget a disposizione.

Lunga vita in blucerchiato, dunque, a Invernizzi e Tufano… perché sarà partendo da tanti giovani dell’attuale Primavera e di quelle delle annate passate (che si sono nel frattempo fatte le ossa in prestito), che partirà il prossimo raduno – che forse avrà all’inizio le parvenze di uno stage -, ovviamente, nelle more che i preposti al mercato riescano a fornire a Pirlo il ‘materiale esperto’, che gli possa consentire di ottenere i risultati che in molti auspicano…